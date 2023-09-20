Врачи Королева и Рау объяснили, как правильно готовить рис
Специалисты дали несколько советов, как готовить рис, чтобы сохранить максимум его полезных свойств. Об этом пишет РИА «Новости».
Известный российский диетолог Маргарита Королева рассказала, что рис нужно замачивать на ночь пере варкой. Это позволит вымыть часть крахмала, что снизит углеводную нагрузку.
«В составе риса не мало калия, соответственно, там высокая польза для работы сердечно-сосудистой системы. Продукт является сорбентом, который идет по кишечнику и собирает из состава организма, накопленные токсины, а также насыщает и поддерживает чувство сытости», – отметила Королева.
Врач-эндокринолог Майра Рау советует не переедать, а вместе с рисом есть овощи и не торопиться. Рис способен увеличиваться в объеме при попадании в желудок.
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