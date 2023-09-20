«В составе риса не мало калия, соответственно, там высокая польза для работы сердечно-сосудистой системы. Продукт является сорбентом, который идет по кишечнику и собирает из состава организма, накопленные токсины, а также насыщает и поддерживает чувство сытости», – отметила Королева.