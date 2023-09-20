Ученые назвали необычное свойство меда

Испанские ученые во время исследований выяснили, что одна ложка меда перед сном может улучшить здоровье. По словам участников эксперимента, они избавились от бессонницы, улучшилось кровяное давление. Об этом сообщает «Царьград».

Как оказалось, мед помочь и при проблемах со сном. Испанские ученые выяснили это в ходе экспериментов с группой добровольцев, которые часто просыпались по ночам и из-за этого жаловались на недосып. На протяжении 3 месяцев семьсот испытуемых принимали на ночь по ложке меда. Когда эксперимент закончился, то 650 из них рассказали, что их сон стал более крепким. Оставшиеся пятьдесят человек выбыли во время исследования, так как они опасались набрать лишний вес.