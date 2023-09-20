Названа бюджетная замена дорогим и полезным продуктам

Специалисты в области правильного питания поделились рекомендациями о более дешевых заменителях авокадо, японского порошкового зеленого чая матча и ягод асаи, которые полезны для здоровья мозга.

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По словам экспертов, правильное питание является одним из важнейших факторов хорошей работы и здоровья мозга.

При этом многие люди ошибочно считают, что больше всего пользы для организма можно получить от употребления дорогих продуктов, однако это не так.

Например, авокадо содержит большое количество витамина Е, микроэлементов, оказывающих положительное влияние на мозг. В качестве альтернативы дорогому фрукту диетологи рекомендуют добавлять в рацион различные орехи, семена и зеленые овощи, которые дадут те же результаты.

Также обычным зеленым чаем можно заменить японский напиток матча. Различия между ними незначительны. Оба содержат антиоксиданты, теанин и кофеин, которые улучшают когнитивные функции человека.

Ягоды асаи способны защитить мозг от заболеваний и улучшить память. Однако, данными свойствами обладают черника, ежевика, черная смородина и малина. Они также богаты антиоксидантами и препятствуют развитию воспаления, отмечают специалисты портала Еxpress.