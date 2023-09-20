Назван лучший напиток для борьбы с усталостью

Мате — полезный для здоровья напиток, который помогает бороться с чувством усталости и способствует профилактике атеросклероза, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в состав мате входит вещество теобромин, относящееся к числу психостимуляторов. Оно расширяет бронхи и сосуды, а также блокирует аденозиновые рецепторы, накапливающие усталость.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что мате состоит из коры, листьев и ветвей парагвайского дуба. Он активно использовался в древности индейцами, которые пили этот напиток, чтобы взбодриться перед долгими походами или работой. Полезные свойства мате обусловлены наличием теобромина в его составе. Это вещество не бодрит, а позволяет человеку не уставать длительное время. При этом Продеус подчеркивает, что теобромина в мате в два раза больше, чем в черном чае. В кофе этого вещества нет.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что в парагвайском напитке содержатся дубильные вещества. Они помогают снизить уровень липопротеинов низкой плотности в организме, что способствует профилактике атеросклероза. Это заболевание является одной из самых распространенных причин слепоты.

В сетчатке глаза сосуды маленького диаметра. Если там появляются бляшки, то сетчатки теряют питание и возникают типичные изменения — ишемия сетчатки. Это отражается на остроте зрения, — уточнил офтальмолог Михаил Коновалов.