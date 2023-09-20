Врач рассказала о пользе осенних пирогов

Запекание фруктов и овощей, по мнению специалистов, позволяет сохранить в овощах и фруктах максимальное количество полезных элементов и одновременно с этим нейтрализует ряд противопоказаний для некоторых категорий пациентов.

«К примеру, яблоки содержат олигосахариды – вещества, которые в лабораторных условиях убивают почти половину всех раковых клеток толстой кишки человека, но органические кислоты, которые содержатся в свежих плодах, могут усугубить состояние здоровья у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта», – отметила специалист.

Оксана Галкина считает, что печеные яблоки, в отличие от свежих, хорошо усваиваются и не имеют никаких противопоказаний. Кроме того, полезной будет выпечка и из других осенних овощей и фруктов. Специалисты советуют печь пироги с клюквой и брусникой или капустой, сообщает altapress.ru.