С курицей, грибами, тунцом и травами: лучшие рецепты ризотто

20 сентября во многих странах отмечают Всемирный день риса. Этот праздник был учрежденный ООН еще в 1950 году. Рис является одним из самых древних культурных злаков. Археологи установили, что его возделывают уже как минимум семь тысячелетий. И сегодня его популярность только увеличивается: это основа питания миллиардов землян. В честь Всемирного дня риса мы публикуем три самых аппетитных рецепта ризотто.

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Ризотто с зеленым горошком, мятой и тартаром из тунца

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Ризотто очень хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами. Рекомендуем подготовить тартар отдельно и соединить его с ризотто только перед самой подачей.

Ингредиенты:

Рис для ризотто – 120 г

Белое вино – 30 г

Чеснок – 10 г

Лук-шалот – 10 г

Куриный бульон – 500 мл

Пюре из зеленого горошка – 50 г

Мята – 4 г

Сливочное масло – 40 г

Пармезан тертый – 30 г

Тунец филе – 60 г

Соевый соус – 10 г

Оливковое масло – 10 г

Соль – по вкусу

Как приготовить:

Рис для ризотто (подойдут сорта арборио, карнароли или марателли) обжарить на оливковом масле с мелко нарезанным чесноком и луком-шалотом, добавить белое вино, затем часть бульона и соль. Варить минут 15, постоянно помешивая и добавляя по чуть-чуть бульон. Приготовить тартар из тунца. Для этого быстро обжарить кусок тунца на растительном масле с обеих сторон на раскаленной сковороде, не накрывая ее крышкой. Затем нарезать рыбу небольшими кусочками и заправить соевым соусом, солью и оливковым маслом. Дать несколько минут помариноваться. В рис добавить пюре зеленого горошка, мяту и варить еще две минуты. Снять с огня, добавить пармезан, сливочное масло и интенсивно мешать одну минуту. Затем выложить в глубокую тарелку. Сверху на ризотто выложить тартар из тунца и украсить блюдо микрозеленью. Подавать горячим.

Ризотто с мини-кальмаром

Яркий вкус и аромат кальмара оттенены в этом блюде белым вином и оливковым маслом. В сочетании с ризотто получается очень вкусно!

Ингредиенты:

Рис для ризотто – 120 г

Мини-кальмар – 140 г

Крем из цукини – 200 г

Масло оливковое – 60 г

Вино белое сухое – 40 г

Бульон рыбный – 300 г

Петрушка – 10 г

Соль – по вкусу

Как приготовить:

На прогретую сковороду налить оливковое масло, добавить рис и немного просушить. Затем добавить белое вино, перемешать, слегка выпарить и влить рыбный бульон. На отдельной сковороде обжарить мини-кальмар. В рис добавить крем из цукини и мелко рубленную зелень петрушки. На плоскую тарелку выложить ризотто, затем кальмар. Украсить листьями петрушки и сбрызнуть оливковым маслом.

Сливочное ризотто с курицей и грибами

Курица с грибами и ароматными травами в сливочном соусе – это гармоничная и нежная основа для ризотто.

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 г

Лук репчатый – 50 г

Шампиньоны – 100 г

Рис для ризотто – 150 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Сливки 10% – 100 мл

Вода – 500 мл

Сыр пармезан – 100 г

Соль, перец, базилик, розмарин – по вкусу

Как приготовить:

Куриное филе нарезать кубиками. Лук – полукольцами. Грибы – пополам, а затем пластинками. Разогреть растительное масло. Обжарить курицу, затем перевернуть кусочки и высыпать на ту же сковородку лук и грибы. Обжаривать все в течение 3-4 минут, периодически перемешивая. Добавить сырой рис, тщательно перемешать и обжаривать еще две минуты. Затем посолить, поперчить, посыпать пряными травами и влить 2/3 воды. Тщательно перемешать. Довести ризотто до кипения. Тушить на умеренном огне 15 минут, время от времени добавляя воду и помешивая. Затем добавить сливки, снова перемешать и тушить еще 5 минут. Перед подачей посыпать ризотто тертым сыром и украсить горошинами розового перца и микрозеленью.