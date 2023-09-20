Ешь и молодей: 4 продукта, в которых содержится ретинол

Витамин А считается одним из самых полезных для кожи и, в целом, помогает организму лучше справляться со старением. Многие процедуры, которые предлагает вам косметолог, основаны на ретиноле, и это не зря — кожа становится упругой, мелкие морщинки исчезают после курса витаминных процедур, а также ретинол считается чуть ли не лучшим средством для борьбы с акне. Естественно, назначать подобные процедуры может только специалист, но мы расскажем о продуктах, в которых содержится достаточно витамина А, чтобы вы могли безопасным образом восполнять его недостаток прямо дома.

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Говяжья печень

Согласимся, продукт на любителя, но переоценить его пользу невозможно. Правильно приготовленная печень не только поможет восполнить недостаток витамина А, если вы введете ее в рацион как минимум два раза в неделю, но и будет прекрасной заменой красному мясу, если по каким-то причинам вы не можете употреблять его в чистом виде. Главное, избегать обжарки продукта.

Тыква

Продукт, без которого трудно представить осенний рацион. С тыквой можно приготовить практически любое блюдо — от каш и до десертов. В тыкве содержится достаточно витамина А, причем в умеренном количестве, которое не нанесет вред организму. Диетологи рекомендуют готовить тыквенные блюда без сахара, так как сахар сведет на нет все ваши усилия по омоложению — вы просто разрушите коллаген.

Облепиха

Облепиховые напитки, особенно чаи, невероятно полезны для поддержания иммунитета. Но и в борьбе с несовершенствами кожи облепиха борется неплохо. Мощное антиоксидантное действие позволяет поддерживать органы в порядке в холодное время года и при регулярном употреблении ускоряются обменные процессы, что позволяет тормозить процесс старения.

Угорь