Ешь и молодей: 4 продукта, в которых содержится ретинол
Витамин А считается одним из самых полезных для кожи и, в целом, помогает организму лучше справляться со старением. Многие процедуры, которые предлагает вам косметолог, основаны на ретиноле, и это не зря — кожа становится упругой, мелкие морщинки исчезают после курса витаминных процедур, а также ретинол считается чуть ли не лучшим средством для борьбы с акне. Естественно, назначать подобные процедуры может только специалист, но мы расскажем о продуктах, в которых содержится достаточно витамина А, чтобы вы могли безопасным образом восполнять его недостаток прямо дома.
Говяжья печень
Согласимся, продукт на любителя, но переоценить его пользу невозможно. Правильно приготовленная печень не только поможет восполнить недостаток витамина А, если вы введете ее в рацион как минимум два раза в неделю, но и будет прекрасной заменой красному мясу, если по каким-то причинам вы не можете употреблять его в чистом виде. Главное, избегать обжарки продукта.
Тыква
Продукт, без которого трудно представить осенний рацион. С тыквой можно приготовить практически любое блюдо — от каш и до десертов. В тыкве содержится достаточно витамина А, причем в умеренном количестве, которое не нанесет вред организму. Диетологи рекомендуют готовить тыквенные блюда без сахара, так как сахар сведет на нет все ваши усилия по омоложению — вы просто разрушите коллаген.
Облепиха
Облепиховые напитки, особенно чаи, невероятно полезны для поддержания иммунитета. Но и в борьбе с несовершенствами кожи облепиха борется неплохо. Мощное антиоксидантное действие позволяет поддерживать органы в порядке в холодное время года и при регулярном употреблении ускоряются обменные процессы, что позволяет тормозить процесс старения.
Угорь
Диетологи рекомендуют обратить внимание и на блюда с угрем, опять же, правильно приготовленные. Обжаренный морепродукт не принесет никакой пользы, в то время как супы с угрем и отварной угорь не нанесут никакого вреда ЖКТ. А содержание витамина А в рыбе позволяет забыть о недостатке этого витамина при регулярном употреблении.