Рецепт за пять минут: компот на зиму
Разве кто-то отказался бы от теплого, ароматного и вкусного компота холодным зимним вечером? Многие любят этот напиток, однако далеко не все хотят утруждать себя с его приготовлением.
В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить компоты на зиму буквально за считанные минуты. Вам не понадобится ничего варить и заниматься очисткой фруктов и ягод.
Для приготовления вам понадобятся:
- Любые фрукты и ягоды, на ваш вкус
- Сахар - 300 грамм
- Вода
Способ приготовления:
- Поставьте на плиту кастрюлю с водой – ее нужно вскипятить.
- Тщательно промойте ягоды и фрукты целиком.
- Банки тщательно промойте с пищевой содой. Крышки простерилизуйте.
- Пока вода нагревается, заполните трехлитровую банку на треть ягодами и фруктами.
- Добавьте в банку не менее 300 граммов сахара (так компот получится не приторным, однако меньшее количество сахара в сочетании с кислыми фруктами повысит риск того, что банки могут лопнуть).
- Залейте фрукты и ягоды в банке кипятком. Закрутите крышками и переверните. Накройте банки пакетом или пленкой и пледом – так они дольше сохранят тепло, которое увеличит срок хранения.
Такой компот хорош тем, что фрукты остаются целыми и не переваренными, а напиток получается очень вкусным, с насыщенным цветом.
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