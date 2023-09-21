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Рецепт за пять минут: компот на зиму

Разве кто-то отказался бы от теплого, ароматного и вкусного компота холодным зимним вечером? Многие любят этот напиток, однако далеко не все хотят утруждать себя с его приготовлением.

Рецепт за пять минут: компот на зиму
© Unsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить компоты на зиму буквально за считанные минуты. Вам не понадобится ничего варить и заниматься очисткой фруктов и ягод.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Любые фрукты и ягоды, на ваш вкус
  • Сахар - 300 грамм
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Поставьте на плиту кастрюлю с водой – ее нужно вскипятить.
  2. Тщательно промойте ягоды и фрукты целиком.
  3. Банки тщательно промойте с пищевой содой. Крышки простерилизуйте.
  4. Пока вода нагревается, заполните трехлитровую банку на треть ягодами и фруктами.
  5. Добавьте в банку не менее 300 граммов сахара (так компот получится не приторным, однако меньшее количество сахара в сочетании с кислыми фруктами повысит риск того, что банки могут лопнуть).
  6. Залейте фрукты и ягоды в банке кипятком. Закрутите крышками и переверните. Накройте банки пакетом или пленкой и пледом – так они дольше сохранят тепло, которое увеличит срок хранения.

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Такой компот хорош тем, что фрукты остаются целыми и не переваренными, а напиток получается очень вкусным, с насыщенным цветом.

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