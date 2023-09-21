Рецепт за пять минут: компот на зиму

Разве кто-то отказался бы от теплого, ароматного и вкусного компота холодным зимним вечером? Многие любят этот напиток, однако далеко не все хотят утруждать себя с его приготовлением.

© Unsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить компоты на зиму буквально за считанные минуты. Вам не понадобится ничего варить и заниматься очисткой фруктов и ягод.

Для приготовления вам понадобятся:

Любые фрукты и ягоды, на ваш вкус

Сахар - 300 грамм

Вода

Способ приготовления:

Поставьте на плиту кастрюлю с водой – ее нужно вскипятить. Тщательно промойте ягоды и фрукты целиком. Банки тщательно промойте с пищевой содой. Крышки простерилизуйте. Пока вода нагревается, заполните трехлитровую банку на треть ягодами и фруктами. Добавьте в банку не менее 300 граммов сахара (так компот получится не приторным, однако меньшее количество сахара в сочетании с кислыми фруктами повысит риск того, что банки могут лопнуть). Залейте фрукты и ягоды в банке кипятком. Закрутите крышками и переверните. Накройте банки пакетом или пленкой и пледом – так они дольше сохранят тепло, которое увеличит срок хранения.