5 полезных для здоровья каш

Каша знакома русскому человеку давно, множество пословиц и поговорок связано с употреблением зерновых.

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Рисовая, гречневая, овсяная - существует множество вариантов сытного и полезного гарнира. Зерновые – источники сложных углеводов, пищевых волокон, растительных белков и витаминов группы В.

Разберемся, какие каши самые полезные.

На первом месте среди всех каш – знакомая с детства овсянка. Она богата белком: на 100 грамм продукта приходится 12-13 грамм протеина. Кроме того, в этой крупе высокое содержания магния, есть марганец, фосфор и селен и малое содержание жиров – 6 грамм на 100 грамм сухой каши. Однако пользу приносит только цельная овсянка или та, которая подвергалась минимальной обработке.

О пользе рисовой каши мы подробно писали здесь. Эксперты подчеркивают, что для здоровья предпочтение нужно отдавать бурому или дикому непропаренному рису.

Зеленая гречка – это плоды гречихи без термической обработки, а вкус у нее более нежный, чем у привычной коричневой. Зеленая гречка – один из лидеров среди круп по содержанию белка – 13,2 грамма на 100 грамм продукта, кроме того, в 100 граммах такой гречки содержится 120% от суточной нормы меди, 50% нормы магния, марганца и фосфора. А еще зеленая гречка богата антиоксидантами - флавоноидами.

В каше из полбы содержится много углеводов, клетчатки и микроэлементов. Кроме того, полба - лидер по содержанию аминокислот, она содержит почти все виды: 18 заменимых и незаменимых аминокислот, также каша богата никотиновой кислотой – в ней содержится почти 30% суточной нормы.