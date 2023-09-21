Какую зелень нужно есть осенью

Роспотребнадзор: свежая зелень должна быть на столе в любое время года. Наступила осень, а это значит, что нужно как никогда заряжаться витаминами, готовясь к холодам. И это можно с лёгкостью сделать, не прибегая к покупке лекарств, препаратов и различных БАДов. Ведь есть натуральные источники витаминов — овощи и фрукты. Но многие забывают, что зелень, которой привыкли лишь приправлять и украшать блюда, на самом деле ничуть не уступает расхайпованным продуктам по полезности.

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Какую зелень выбирать осенью

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По словам специалистов Роспотребнадзора, зелень помогает лучшему перевариванию еды, а еще в ней много клетчатки, которая отлично очищает организм от шлаков и всякого «мусора».

петрушку,

укроп,

зелёный лук,

кресс-салат,

листовой салат,

водяной кресс,

шпинат. Вообще эксперты советуют добавлять зелень в свой рацион в любое время года. Но именно в сентябре есть большой выбор свежей зелени. Так что ешьте в свежем виде и добавляйте при готовке:

После огородного сезона свежей зелени сейчас в достатке.

Польза шпината

Кстати, шпинат особенно выделяется из списка выше. Его можно добавить как в салаты, так и в омлеты и пасту. Мало того, что блюда станут более привлекательными и вкусными, так в них прибавится пользы.

«Шпинат богат железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком, а также содержит большое число витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. При этом калорийность шпината – всего 23 ккал на 100 г, что делает его незаменимым продуктом в диетологии. Этому способствует и высокое содержание клетчатки, которая не только насыщает и улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм, что особенно важно во время похудения», — заверили в Роспотребнадзоре.

Как выбрать и хранить хороший шпинат

Свежий шпинат имеет хрустящие листья сочного зелёного цвета. Они содержат большое количество витамина С. У молодого шпината тонкий и гибкий стебель, а у перезревшего — толстый и крепкий, волокнистый.

Качество шпината можно определить и по запаху. Листья должны иметь приятный аромат. А если ничем не пахнет, то это говорит, что продукт несвежий. Жёлтые пятна или чёрные точки означают, что шпинат сорвали давно либо его уже обработали химикатами.

Шпинат быстро портится, поэтому употреблять его лучше сразу после покупки или хотя бы в течение 12 часов. Хранить шпинат можно в холодильнике при температуре не выше +5 градусов. Для свежести его можно поместить в целлофановый пакет или контейнер, дно которого покрыто бумагой для впитывания лишней влаги.

Польза зелёного лука для мозга

Кстати, если впереди глобальная умственная работа, то добавьте в рацион побольше зелёного лука. Он усилит вашу продуктивность на работе и учёбе.

Как ранее рассказывала врач-нутрициолог Елена Дьяченко, в такие ответственные периоды жизни важно есть больше натуральных продуктов — благодаря им организм обогатится полезными витаминами и микроэлементами. Но особого внимания требует зелёный лук.