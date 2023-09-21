«Нужна щепотка перца»: певица Анита Цой — об отношениях в браке, об огороде и новом увлечении

Певица Анита Цой не только талантливая певица, телеведущая, но и опытный кулинар. В сезон урожая она много времени проводит на кухне: делает полезные заготовки на зиму, придумывает новые рецепты. Теперь артистка решила поделиться своими угощениями с народом: она представила фермерскую продукцию собственного производства. «Вечерняя Москва» пообщалась с певицей.

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— Анита, ваши друзья и поклонники творчества знают, что вы очень гостеприимная и радушная хозяйка. И все же фермерское направление деятельности удивило их?

— Я умею и люблю удивлять. Уже много лет с моими поклонниками мы готовим вместе. Пятнадцать лет в своих соцсетях я веду видеоблог #цойкинырецепты, который любят подписчики. Мои фирменные баночки знают и любят коллеги, я делаю для них вкусные подарки к праздникам. И в какой-то момент, когда объемы моих заготовок перешагнули рубеж обычной домашней консервации «для своих», я зарегистрировала собственную торговую марку.

— Откуда и как у вас возник интерес к консервации?

— Сначала это было просто хобби. У меня большая семья, много друзей — хотелось всех баловать вкусным и полезным, экологически чистым. По своей природе я экспериментатор. И магия на кухне для меня сравни творческой магии. Я постоянно что-то придумываю, пробую добавлять интересные ингредиенты, совмещаю традиции русской и корейской кухонь. А в основе всего — любимые рецепты моей семьи, которые собирались и бережно сохранялись годами.

— А откуда у городского человека такая тяга к огородничеству?

— В молодости даже представить себе не могла, что свяжу свою жизнь с огородом. Была абсолютно городским жителем, которому нужен ритм мегаполиса, движение, яркая жизнь вокруг. Но вот 30 лет назад мы переехали в Подмосковье. И началось! (Смеется.) Цветочки, ягодки, фруктовый сад, помидорчики, огурчики… Сейчас я выращиваю 26 видов плодово-ягодных и овощных культур. Мне это приносит огромное удовольствие. Научилась «заземляться» и отдыхать от гастрольной суеты на своей земле.

— Предполагали ли вы, что интерес перерастет в новое направление деятельности, а продукция достаточно быстро выйдет на рынок и займет свою нишу?

— Все произошло естественно и отчасти закономерно. Круг знакомых и друзей, которые полюбили мою продукцию, расширялся с каждым годом. Стали заказывать, правда, готовить мне приходилось бесплатно. За любовь, дружбу и хорошее отношение (смеется). Я даже построила на участке отдельную кухню с профессиональным оборудованием, потому что закрутки на моей кухне в доме уже не помещались. Так, в прошлом году я закатала более 6000 банок. И друзьям хватило, и еще осталось. Но когда проверила все свои расходы, ужаснулась: такие подарки ни в один семейный бюджет уже не вписываются. Решила «отбиться» и вышла в продажу. Продукцию приняли, заказы пошли очень хорошо. Это вдохновило на новые бизнес-идеи и масштабирование моего стартапа (коммерческого проекта для быстрого получения прибыли. — «Вечерняя Москва»). Этой весной я увеличила посевные площади, построила дополнительные теплицы, привлекла к работе на своей экоферме сотрудников.

— Вы представили фермерскую продукцию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Волнительно было?

— В этом году я впервые выступала на ПМЭФ не как артист, а как молодой стартапер, который представил свой продукт на крупнейшей экономической площадке страны. Презентация прошла успешно. И наутро я проснулась дважды знаменитой: как фермер и как производитель своих консервов.

— Без хорошего урожая не было бы и вкусных заготовок. Вам нравится выращивать овощи?

— Нравится. Особенно когда нет проливных дождей и ураганных ветров. Но это испытания, которые достойно должен пройти любой фермер (смеется).

— Может быть, появились какие-то личные наработки, чтобы получить хороший урожай?

— Мы живем в век современных технологий. В ход идут мобильные телефоны, умное управление автополивом, подогревом земли в теплицах и освещением. Климат-контроль — это наше все. Применяем современные экосистемы для роста и сбора хорошего урожая. А остальные секреты я вам не раскрою. За 30 лет огородничества у меня их накопилось много.

— А как родилась идея песни «Цойкины рецепты»?

— Я готовила на кухне порцию консервации. И вот, закатав очередную банку огурцов, поняла, что не посвятила своему любимому хобби ни одной песни. А ведь наши семейные рецепты, несомненно, достойны отдельного хита. Слова и музыка новой песни родились прямо там же. Я быстренько поднялась в домашнюю студию, сделала черновики будущей песни. И через неделю она уже была готова вместе с новой партией баночек кимчи. Все происходило без отрыва от производства. Музыка и консервация встретились на кухне. Там есть слова «через желудок к сердцу любимого... перца щепотку для брака счастливого».

— Верите ли вы, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок?

— Во многом это так! Поверьте женщине, которая счастлива в браке уже 33 года. Если думать, что песня только про еду, это поверхностное мнение. За едой люди общаются, решают свои житейские вопросы, мирятся, а уж если еда вкусная, то и женятся. За вкусным столом собирается вся семья, друзья и проходят сложнейшие переговоры.

— А той самой «щепоткой перца» для счастливого брака что может стать в отношениях?

— Самое пагубное для семьи — пресные отношения. Счастливый брак — это гамма чувств, эмоций и неожиданных действий, которые заставляют по-новому взглянуть на любимого человека.

ДОСЬЕ

Российская певица, композитор и телеведущая Анита Цой родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Окончила юридический факультет МГУ, эстрадный факультет Российской академии театрального искусства. В марте 2021 года ей было присвоено звание народной артистки РФ за заслуги в области искусства.

Детали к портрету Аниты Цой

Стала открытием 1997 года. Свой первый авторский музыкальный альбом «Полет» Анита Цой записала в 1997 году. Он принес певице престижную премию «Овация» в номинации «Открытие года». На данный момент на счету у звезды 7 альбомов, более 20 синглов и 10 гастрольных шоу-концертов.

Участница танцевальных шоу. Еще одно увлечение звезды — танцы. Начав заниматься этим видом искусства еще в детстве, Анита Цой продолжает совершенствовать свои навыки. Певица с большим удовольствием принимает участие в различных танцевальных проектах и шоу.

Сбросила 40 килограммов. После родов, 30 лет назад, Анита весила более 100 килограммов, но сумела взять себя в руки и привести в форму. Похудеть на 40 килограммов ей удалось благодаря правильному питанию, разгрузочным дням и спорту.

Еще и преподает. Анита Цой возглавляет кафедру «Креативных индустрий» в Донском государственном техническом университете.

Коллекционирует кукол. С начала 2000-х годов Анита Цой собирает кукол. За более чем двадцать лет увлечения коллекция звезды пополнилась самыми разными экспонатами. Одной из любимых стала кукла по имени Принцесса — подарок Аните художника Даши Намдакова.

Гостевой брак. С мужем Сергеем Цоем певица познакомилась на курсах корейского языка. Анита вышла замуж в 19 лет. В 1992 году у пары родился сын Сергей. Сохранить крепкий союз им помогает гостевой брак: супруги живут на одной территории, но в разных домах.

Играет на четырех инструментах. Певица в совершенстве владеет игрой на нескольких музыкальных инструментах — фортепиано, гитара, скрипка и флейта.