Самые осенние: что обязательно приготовить в сентябре

Летняя жара сменилась прохладой, а зелень деревьев яркими желтыми листьями. А значит, пора достать теплые уютные свитера, смотреть осенние фильмы и готовить сезонные, согревающие, такие комфортные блюда.

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Яблочный пирог

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Пожалуй, в нашей стране нет более осеннего блюда, чем ароматный яблочный пирог. У каждой хозяйки свои рецепты этой выпечки, но главное — это тонкое тесто и побольше яблок. Чтобы разнообразить привычную шарлотку, попробуйте испечь пирог на песочном тесте. Смешайте муку, сахар, сливочное масло руками до состояния крошки, затем влейте в тесто полстакана ледяной воды и сформируйте шар.

Отправьте тесто на полчаса в холодильник, а затем пальцами распределите его по форме, не забыв сделать бортики. Яблоки нарежьте тонкими дольками и обжарьте на сливочном масле с сахаром и корицей, выложите на тесто и залейте оставшимся на сковороде сиропом. Отправьте пирог в духовку на 20—25 минут при температуре 200 градусов.

Запеканка с лисичками

Лисички — один из самых осенних продуктов, а еще они нравятся даже тем, кто не очень любит грибы. При этом лисички готовятся очень легко: их нужно хорошо промыть, можно залить холодной водой и оставить на полчаса-час, затем еще раз промыть и просушить. Обжарьте грибы на сливочном масле с луком или без него, картофель нарежьте тонкими слайсами.

Смажьте форму сливочным маслом, выложите первый слой картофеля, затем лисички, чередуйте продукты так, чтобы верхним слоем оказался картофель. Залейте запеканку сливками с солью и перцем, а сверху просыпьте тертыми сыром. Отправьте в духовку на полчаса.

Тыквенный суп

Тыквенный суп — настоящая классика осеннего меню. А готовится это блюдо за полчаса. В кастрюлю с толстым дном налейте немного растительного масла и выложите нарезанный лук, обжарьте до золотистости, добавьте измельченный чеснок и прогрейте вместе. Теперь введите в кастрюлю кусочки тыквы и тушите около 15 минут, влейте бульон, подсолите, добавьте любимые специи и проварите около получаса.

Снимите суп с огня, пробейте погружным блендером, разлейте по тарелкам, в каждую добавьте немного сливок и сухариков.

Пьяная груша

Это десерт для взрослых, изысканный, романтичный, очень ароматный. Он скрасит осенний вечер и сделает его гораздо теплее.

Груши конференц очистите от кожуры, красное вино поставьте подогреваться в кастрюле с толстым дном. Добавьте в него цедру апельсина, сахар, корицу, гвоздику и бадьян. Опустите фрукты в вино и проварите 15 минут. Затем груши переложите на тарелку, а вино продолжайте уваривать до загустения. Полейте фрукты винным соусом.

Овсяное печенье

У этого печенья яркий вкус морковного торта, а еще оно очень полезное. Смешайте хлопья геркулеса с мукой, добавьте сахар, немного соли, корицу, разрыхлитель. В отдельной миске взбейте яйца и сливочное масло, добавьте натертую на мелкой терке морковь. Соедините обе смеси. Скатайте из них шарики. Кстати, для большего аромата в тесто можно добавить орехи или изюм.