Доктор Мясников назвал самое полезное мясо
Выяснилось, что самое лучшее мясо по вкусовым качествам, усвояемости и другим показателям – вовсе не говядина или курица. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт животного происхождения.
«Я не знаю более полезного мяса, чем мясо кролика. Сравнивать тут можно только с мясом курицы или индейки. Но и тут кролик ведет «по очкам», – заявил врач, изучив все виды мяса, продающиеся в России.
Александр Мясников отметил, что это мясо низкокалорийное, легкоусвояемое, кроме того, в нем содержится большое количество витаминов и микроэлементов.
Врач добавил, что в магазинах крольчатина встречается редко, но, по его словам, производители все активнее поставляют в разные торговые сети это мясо. Специалист также призвал отказаться от куриных окорочков, которые накачивают химикатами и водой.