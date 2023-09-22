Доктор Мясников назвал самое полезное мясо

Выяснилось, что самое лучшее мясо по вкусовым качествам, усвояемости и другим показателям – вовсе не говядина или курица. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт животного происхождения.

© РИА "ФедералПресс"

«Я не знаю более полезного мяса, чем мясо кролика. Сравнивать тут можно только с мясом курицы или индейки. Но и тут кролик ведет «по очкам», – заявил врач, изучив все виды мяса, продающиеся в России.

Александр Мясников отметил, что это мясо низкокалорийное, легкоусвояемое, кроме того, в нем содержится большое количество витаминов и микроэлементов.