Биолог объяснил, с какими продуктами не стоит сочетать тыкву

Тыкву не стоит сочетать мясом, потому что оно может замедлить ее переваривание и усвоение. Об этом Life рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

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Помимо этого, не стоит есть этот продукт с кисло-сладкими ягодами и молочными продуктами, потому что они нейтрализуют вкус овоща. По словам эксперта, вкус тыквы подчеркнут маринованные овощи, корица, мускатный орех, трюфели, морепродукты, грибы и цитрусовые.

Созыкин также отметил, что тыкву не стоит есть людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ и поджелудочной железы.

«Самый полезный способ приготовления тыквы — на пару и отварной, тогда вещества в тыкве способствуют выводу токсинов, излишних употребляемых жиров, ускоряют метаболизм, предупреждают резкие скачки голода благодаря клетчатке и наличию хрома. Можно добавлять тыкву в салат и творог», — заключил биолог.