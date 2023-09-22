Эксперты Роспотребнадзора дали советы по выбору чая

Специалисты Роспотребнадзора перечислили полезные свойства чая, а также дали рекомендации по его выбору.

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По их словам, чай - источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека.

В чае содержится множество полезных веществ - антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания. А также флавоноиды, снижающие уровень холестерина в крови и улучшающие кровообращение, теанин, снижающий уровень стресса и улучшающий настроение, и кофеин - он повышает энергию и концентрацию.

Все виды чая имеют свои полезные вещества. По словам экспертов, зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный, но больше антиоксидантов. В черном чае наоборот, больше кофеина, но меньше антиоксидантов.

В белом чае еще меньше кофеина и больше антиоксидантов, чем в зеленом, а улун содержит как кофеин, так и антиоксиданты. У него разные оттенки вкуса в зависимости от того, к какому виду он принадлежит.