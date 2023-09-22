Эксперты Роспотребнадзора дали советы по выбору чая
Специалисты Роспотребнадзора перечислили полезные свойства чая, а также дали рекомендации по его выбору.
По их словам, чай - источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека.
В чае содержится множество полезных веществ - антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, вызывающих различные заболевания. А также флавоноиды, снижающие уровень холестерина в крови и улучшающие кровообращение, теанин, снижающий уровень стресса и улучшающий настроение, и кофеин - он повышает энергию и концентрацию.
Все виды чая имеют свои полезные вещества. По словам экспертов, зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный, но больше антиоксидантов. В черном чае наоборот, больше кофеина, но меньше антиоксидантов.
В белом чае еще меньше кофеина и больше антиоксидантов, чем в зеленом, а улун содержит как кофеин, так и антиоксиданты. У него разные оттенки вкуса в зависимости от того, к какому виду он принадлежит.
Специалисты отметили, что чай полезен для здоровья. Так, он снижает уровень холестерина в крови, улучшает кровообращение и защищает организм от заболеваний. Однако слишком много пить его не стоит, так как могут появиться бессонница, головные боли и повышенное давление.