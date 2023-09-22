Диетолог рассказал о пользе пальмового масла

Вопреки распространенному мнению, пальмовое масло безопасно для человека и является ценным источником витамина Е, антиоксидантов, микроэлементов. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

© Газета.Ru

По словам эксперта, оно улучшает иммунитет, поддерживает функционирование мозга и сердечно-сосудистой системы. В пальмовом масле также содержится меньше насыщенных жиров, переизбыток которых может нанести вред организму, чем в сливочном или кокосовом.

«В питании во всем важен баланс, и употребление растительных масел не исключение. Следует помнить, что общая суточная калорийность от насыщенных жиров не должна превышать 30% рациона. Проще всего перебрать с насыщенными жирами при чрезмерном употреблении животных жиров. Будьте аккуратнее с жирной свининой или сливочным маслом», — сказал Кабанов.

В состав пальмового масла входит пальмитиновая кислота, которая важна для процесса формирования клеток и входит в состав грудного молока, добавил он. Именно эту кислоту используют для приготовления детских смесей.