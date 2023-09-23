Какие блюда придумали писатели-фантасты и что из этого сбылось

Гастрономическое будущее наступило. Сегодня мясо из сои, белок из природного газа, ванилин из нефти и мука из насекомых - уже не художественный вымысел, а суровая реальность. Но еще век или два назад писатели-фантасты могли лишь предполагать, что положат на тарелку их далекие потомки: синтезированные в лабораториях универсальные "таблетки от голода" или невероятные деликатесы, созданные при помощи человеческой мысли.

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Но, может быть, люди будущего оценят самые простые продукты, выращенные в естественных условиях?

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Каждый писатель-фантаст на этот вопрос отвечал по-своему.

При этом некоторые идеи оказывались очень даже перспективными. Вспомним кубические арбузы из повести "Гай-до" (1986) Кира Булычева, еду в тюбиках из повести "Парень из преисподней" (1973) братьев Стругацких или нефтяную пищу из антиутопии Евгения Замятина "Мы" (1920).

А чем еще угощались герои произведений отечественной фантастики? "Кухня" предлагает отметить начало учебного года необычным литературным обедом.

Сгущенный азот от Владимира Одоевского

Писатель Владимир Одоевский в 1830-х работал над фантастическим романом "Петербургские письма", действие которого происходит в 4338 году.

Роман так и не был закончен, до нас дошли отдельные фрагменты, из которых становится ясно, что главный герой попадает из 19-го века в 44-й. Люди там передвигаются на "электроходах" по специальным тоннелям под землей, носят одежду из "эластического стекла" и хрусталя и общаются через "магнетические телеграфы".

Что касается еды, то блюда в заведениях общепита можно выбрать в зависимости от своей профессии. Например, есть "Прейскурант для историков", причем "прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству". Вот что заказал наш герой, будучи Ординарным Историком:

"Хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. ...К эластическому дивану опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ - в рубиновых же бутылках с золотыми кранами..."

Все это чем-то отдаленно напоминает молекулярную кухню: изысканно, но не слишком питательно.

Вечный хлеб от Александра Беляева

Как раз о питательности заботился профессор Бройер из знаменитого романа Александра Беляева "Вечный хлеб" (1928), основное действие которого разворачивается в германской рыбацкой деревне. Профессор изобрел питательную субстанцию, которая могла регенерироваться с огромной скоростью. Бройер назвал ее "вечным хлебом", хотя по виду субстанция больше напоминала лягушачью икру.

Несмотря на непрезентабельный вид, ее вкусовые качества были на уровне. Вот как рассказывает о первой дегустации еще один герой романа - старик Ганс:

"Зачерпнув ложкой, я проглотил кусок теста. Оно оказалось довольно вкусным и напоминало растертое печеное яблоко. Не прошло минуты, как я почувствовал полную сытость. Силы быстро прибывали..."

А дальше события развивались как в сказке братьев Гримм про трудолюбивый горшочек с кашей: "Раз, два, три, больше не вари!" Всех голодных накормить не удалось. Оказалась виновата банальная алчность. Люди начали спекулировать секретом приготовления "вечного хлеба".

Нефтяные блюда от Евгения Замятина

Раз и навсегда победить голод удалось в романе-антиутопии Евгения Замятина "Мы", написанном в 1920 году.

В романе показаны события далекого будущего. Из записей главного героя - математика и инженера - мы узнаем, какой ценой человечество решило проблему голода: "Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне - о войне между городом и деревней.

Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой "хлеб" (Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.) Но в 35-м году - до основания Единого Государства - была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато - очищенное от тысячелетней грязи - каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых - вкусили блаженство в чертогах Единого Государства."

Накормить всех голодных - тема для 1920-х очень актуальная. В то же время в романе Замятина очень ярко показано, насколько это страшно, когда люди искусственно обрывают связи с природой - процесс "расчеловечивания" становится необратимым.

Огуречный рассол от Фаддея Булгарина

Писатель Фаддей Булгарин первым в отечественной литературе описал путешествие во времени. В 1824 году вышла его повесть "Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке". Ее главный герой плыл на паруснике, во время шторма выпал за борт и попал в подводную пещеру с живительной травой, где, чудесным образом, проспал много веков. Через тысячу лет его нашли археологи. Далее в произведении довольно подробно описывается мир будущего. Климат изменился: в полярных странах тропическая жара, в Африке - холод. Самым ценным ресурсом стало дерево, из него делают деньги.

А самыми роскошными блюдами стали считаться "русские щи, гречневая каша и огуречный рассол". Нашему путешественнику во времени такое угощение кажется диким: "Я решительно отказался от этого завтрака, чему все семейство крайне удивлялось..." Хозяин дома предложил принести из кухни чай, кофе и шоколад. "Эти в ваше время лакомые вещи ныне употребляются только черным народом", - заметил он.

Вот так все с ног на голову перевернулось в будущем, по версии Фаддея Булгарина.

Бифштексы от братьев Стругацких

Легендарная повесть Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1965) тоже не обошлась без кулинарного антуража. В первой части произведения главный герой - ленинградский программист Александр Привалов - едет через городок Соловец. Его останавливают работники местного института. Они знакомятся и приглашают Александра провести ночь в особом месте - музее "ИЗНАКУРНОЖ", расшифровывается как "Изба на курьих ножках".

Он соглашается. В музее Привалова встречает не слишком дружелюбная старуха Наина Киевна. Вообще, и городок, и музей, и старуха - очень странные. Но Александра больше смущает то, что он проголодался: "...спать мне совершенно не хочется - хочется есть... Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами..." Скорее всего, книга "для Валькиной мамы" - это "Подарок молодым хозяйкам" Елены Молоховец. (Подробнее об истории этого легендарного издания читайте в "Родине" № 6, 2020.)

А тем временем Наина Киевна все же накормила незадачливого ленинградского программиста вкуснейшей горячей картошкой с топленым маслом. Вот такая получилась "еда будущего".

Синтетическая гадость от Ильи Варшавского

Писатель-фантаст Илья Варшавский в рассказе "Молекулярное кафе" (1964) затрагивает любопытную тему: создание блюд силой мысли. Это совсем не так просто, как кажется...

Когда главный герой пришел в Кафе Молекулярного Синтеза с женой и сыном, чтобы пообедать, робот объяснил им, что можно заказывать готовые блюда, а можно создавать свои: "Люля заказала себе тарелку оладий, а я псевдобифштекс... Мишка уныло ковырял вилкой в изобретенном им блюде, состоящем из соленых огурцов, селедки, взбитых сливок и малинового джема, пытаясь понять, почему иногда сочетание самого лучшего бывает такой гадостью... А вечером вдруг Люля расплакалась. Она сказала, что синтетическая пища это гадость, что она ненавидит кибернетику и хочет жить на лоне природы и пить настоящее молоко со вкусным ржаным хлебом..."

Вообще, чем дальше заходит технический прогресс, тем больше хочется "настоящего молока со вкусным ржаным хлебом", согласны?

МЕНЮ ОБЕДА "ЭТО ФАНТАСТИКА!"

Русские щи

мясо - 400 грамм,

капуста квашеная - 350 грамм,

картофель - 4 шт.,

морковь - 1 шт.,

лук репчатый - 1 шт.,

масло растительное - 30 мл,

паста томатная - 1 ст. л.,

зелень сушеная, соль, специи - по вкусу. Ингредиенты:

Рецепт: мясо может быть любым, но предпочтительнее говядина. Мясо отварить до готовности. Квашеную капусту хорошо промыть, откинуть на дуршлаг и слить лишнюю жидкость. Отправить капусту в кастрюлю. Довести до кипения и убавить огонь. Очистить картофель, нарезать его крупными дольками и добавить в кастрюлю. Варить до полной готовности картофеля и капусты. Примерно около часа. Измельчить лук и морковь и пассеровать в растительном масле на сковороде с добавлением небольшой порции томатной пасты. Затем пассерованные овощи также положить в кастрюлю. Попробовать и сдобрить специями, солью и зеленью.

Маленькие бифштексы с соусом "Пикан"

говядина для бифштексов - 800 грамм,

лук репчатый - 2 штуки,

уксус яблочный - 3 столовых ложки,

сахар - 1 столовая ложка,

соль - по вкусу,

томаты в собственном соку - 3-4 штук,

томатный сок - 150 мл,

перец чили - от четверти до половинки стручка,

томатная паста - 1 чайная ложка. Ингредиенты:

Рецепт: сначала приготовить соус: лук нарезать кубиком и поджарить в паре столовых ложек растительного масла. Влить уксус и готовить пару минут, пока не уйдет интенсивный аромат. Добавить томаты без шкурки вместе с соком, томатную пасту, мелко нарезанный острый перец, сахар и соль. Размять помидоры вилкой и готовить на среднем огне до кипения. После закипания, убавить огонь до минимума и готовить до загустения, периодически помешивать. Когда соус начинает бурлить, можно его попробовать и отрегулировать на сахар, соль и остроту. Для соуса можно брать только одни помидоры, если сейчас их сезон.

Мясо заранее достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Нарезать его кусками толщиной пару сантиметров. Разогреть сковороду. Мясо посолить и поперчить со всех сторон. Слегка смазать маслом поверхность сковороды и готовить мясо на сильном огне по 4-5 минут с каждой стороны. Крышкой накрывать не надо.

Картофель с топленым маслом

молодой картофель среднего размера - 9 шт.,

топленое масло - 9 чайных ложек,

прованские травы или смесь итальянских трав, соль, лук, укроп - по вкусу. Ингредиенты: