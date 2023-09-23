Блюда с инжиром: 4 отличных сезонных рецепта

Сезон инжира в самом разгаре, обязательно не упустите самые свежие и сладкие плоды. С легкостью добавляйте его в салаты, а также готовьте блюда по нашим рецептам. Это очень вкусно, красиво и полезно.

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Салат с инжиром и руколой

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Ингредиенты (на 2 порции): Рукола // кресс-салат — 60 г

Инжир — 5-6 шт

Семена тыквы — 10-15 г

Бальзамический уксус — 1 ч.л.

Масло тыквенное — 1 ст.л.

Лимонный сок — ½ ч.л.

Соль — по вкусу

Сироп топинамбура — по вкусу

Процесс приготовления:

Зелень должна быть свежей и воздушной. Тщательно промойте зелень перед приготовлением салата.

Инжир лучше выбрать с тонкой кожей. Он вкуснее и нежнее.

Семена тыквы можно использовать поджаренные или сырые. Второй вариант сохраняет витамины семян в целости и сохранности.

Если есть возможность взять сыродавленное масло, то это отличный вариант, чтобы сделать блюдо еще более полезным.

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Для заправки смешайте: уксус, масло, лимонный сок, сироп топинамбура и соль. Вкус у соуса должен быть сбалансированным. Пробуйте, регулируйте, чтобы прийти к балансу.

Инжир нарежьте на сегменты.

Не перемешивайте зелень с заправкой, иначе она осядет и будет выглядеть непрезентабельно.

Выложите зелень, инжир, семена тыквы и только после полейте заправкой.

Перемешайте содержимое салата непосредственно перед трапезой.

Круассаны с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты: Классические круассаны — 2 шт

Инжир — 2-3 шт

Сыровяленое мясо — 50 г

Шевр (творожный козий сыр) — 50 г

Мед 4 ч.л.

Процесс приготовления:

Разрезаем круассаны вдоль пополам, намазываем на них шевр, поливаем по 1 ч.л. меда, раскладываем мясо и нарезанный колечками или дольками инжир (кладите побольше, чтобы не было суховато).

Поливаем еще по 1 ч.л. меда, накрываем второй половинкой и наслаждаемся с чаем или кофе.

Тарт с рикоттой и инжиром

Ингредиенты (на форму 24-26 см):

Мука — 350 г

Какао темное — 50 г

Сахар — 4 ст.л

Соль — щепотка

Вода ледяная — 100 мл

Масло сливочное — 200 г Для теста:

Рикотта — 250 г

Сливки 35% — 200 г

Сахарная пудра — 60-70 г Для крема:

Процесс приготовления:

Муку просеять с солью, какао, сахаром и порубить очень холодное сливочное масло, растереть в крошку, затем влить ледяную воду и замесить тесто.

Убираем на час в холодильник

Для время взбиваем очень холодные сливки с пудрой, добавляем рикотту, перемешиваем

Тесто раскатываем между двумя пергаментами , перекладываем в форму, накалываем тесто вилкой и выпекаем 15 мин в заранее разогретой духовке до 180гр

Остывший тарт украшаем холодным кремом и инжиром или ягодами, убираем в холодильник на час постоять.

Джем из инжира

Ингредиенты: Инжир свежий — 300 г

Сахар — 180 г

Лимон — 1/3 шт

Грецкие орехи — 40 г

Процесс приготовления:

Инжир нарезать кружками, засыпать сахаром и оставить на 2 часа (можно на ночь в холодильник).

Через 2 часа/ночь перемешать и поставить на огонь, довести до кипения периодически помешивая.

Уменьшить огонь и варить около 40 минут.

За 10 минут до готовности добавить крупно нарубленные грецкие орехи и перемешать.