Корн-дог, чуррос и пянсе: 10 необычных блюд московского стритфуда

Корн-доги, чуду, карривурст, чуррос и дайфуку — эксперты сервиса путешествий Tutu, которому в этом году исполнилось 20 лет, выбрали необычные блюда уличной кухни столицы.

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Корн-дог

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Сосиска на палочке в хрустящей панировке из кукурузной муки, а также много сыра и соуса — это блюдо обожают есть на свиданиях герои корейских сериалов. Вместе с модой на корейское кино и музыку корн-доги пришли и в Москву. Хотя на самом деле блюдо не азиатское, а американское. В Южной Корее оно обрело популярность и получило новые отличительные черты. Например, теперь можно попробовать корн-дог рамен с кусочками лапши быстрого приготовления в панировке.

Пянсе

Еще одно корейское блюдо, пирожок пянсе, на Дальнем Востоке России теперь едва ли не популярнее, чем на родине. Сегодня пянсе, приготовленный на пару, встречается и в столице, причем не только традиционный (с начинкой из капусты и мяса), но и вегетарианский, а также куриный. Есть пянсе нужно обязательно горячим. А если подать пирожок не как блюдо уличной кухни, а с супом и овощами, то получится полноценный сытный обед.

Чуду

Точки с дагестанскими лепешками чуду есть на рынках и в торговых центрах. Чуду готовят на сухой сковороде, добавляя разные начинки: мясо, зелень, сыр, картофельное пюре и овощи –– все, что захочется. В качестве перекуса подойдет один кусочек лепешки, а для большой компании чуду легко заменят пиццу.

Кюфта

Восточный стритфуд в Москве находится на пике гастрономической моды, и одно из главных блюд –– мясные тефтели кюфта. Котлетки в лаваше или в пите, с овощами и соусами –– отличная замена шаурме. Впрочем, даже если шаурму вы не любите, кюфту все равно стоит попробовать, тем более в московских кафе ее готовят не хуже, чем в стамбульских.

Немецкие колбаски

Берлинские колбаски карривурст знамениты на весь мир. Главный ингредиент –– томатный соус с порошком карри, рецепт которого повара предпочитают держать в секрете. Говорят, карривурст придумала в послевоенные годы жительница Берлина, которая заметила, что американские солдаты обожают сосиски с кетчупом. В Москве можно попробовать и другую известную немецкую колбаску –– баварский вайсвурст. В Мюнхене и других городах Баварии вайсвурст предпочитают есть на завтрак, но нам так поступать необязательно.

Квари

Хачапури и хинкали вам точно хорошо знакомы. Значит, самое время попробовать квари –– грузинские вареники с сырной начинкой. Конечно, есть их на ходу не очень удобно. Но если купить порцию в фуд-маркете или на ярмарке и съесть на улице, наслаждаясь золотой осенью, то квари легко превращаются в самый настоящий стритфуд.

Манговый шейк со сгущенкой

К точкам с вьетнамской едой за огромной порцией супа фо по-прежнему выстраиваются огромные очереди голодных москвичей и туристов. А вот вьетнамский манговый шейк пробуют не все, и зря. Если любите сладкое, то это то, что надо. Для вкуса (и калорийности) в напиток добавляют секретный ингредиент –– сгущенку. Казалось бы, при чем тут сгущенное молоко и азиатская кухня… Но все просто: любимую нами сгущенку привезли во Вьетнам солдаты из Советского Союза.

Чуррос

Один из самых популярных сейчас стритфуд-десертов –– чуррос, испанское блюдо, представляющее собой жареные палочки из заварного теста. Можно есть чуррос с нутеллой или горячим шоколадом, можно –– с фруктами, а можно –– просто так: взять целый кулек, пойти гулять с друзьями и обязательно оставить каждому по палочке.

Сладкие чебуреки

Чебуреки давно перестали быть просто уличной едой и перекочевали в рестораны. Чебуреки с крабом, гигантские чебуреки, из которых сначала нужно выпустить воздух, –– вариантов множество. А вот сладкий чебурек есть в ресторане необязательно –– его можно взять с собой. Выбирайте, что больше нравится: чебурек с бананом и шоколадом, с клубникой или взбитыми сливками.

Дайфуку