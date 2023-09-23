Недооцененные овощи осени назвала диетолог

Пять недооцененных сезонных овощей назвала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

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«Многие хорошо осведомлены о невероятных свойствах различных «суперфудов», которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Но далеко не все знают, что в нашей полосе произрастают свои «суперфуды», которые осенью крайне недорогие, а пользы для организма имеют не меньше», – заметила специалист.

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По словам эксперта, свекла в содержит минералы (магний, калий, цинк, железо, медь, йод), витамины (С, В1, В6, В9 или фолиевая кислота), бетаин, пигмент бетацианин, каротин и органические кислоты. Овощ поможет при гипертонии, способен снять боль и простимулировать желудочную секрецию и перистальтику кишечника. Мещерякова советует употреблять этот корнеплод осенью в свежем виде по 500-700 г в неделю.

Топинамбур или земляная груша, превосходящий по содержанию железа другие клубневые, тоже очень полезен. Он содержит аминокислоты (аргинин, валин, лизин) и природные инсулин, поэтому его следует есть минимум один-два раза в неделю.

Реп содержит противоопухолевые и антимикробные вещества, растение используют и для лечения простуды.

«Все разновидности капусты, произрастающие в нашей полосе – брокколи, цветная и брюссельская капусты, белокочанная и краснокочанная, савойская, кольраби – это источники противораковой защиты. Все плоды семейства крестоцветных содержат в своем составе сульфорафан, обладающий признанными профилактическими противоопухолевыми свойствами», – добавила нутрициолог.

В заключение специалист рассказала про томаты. Ликопин, придающий плодам красный цвет, защищает клетки тела человека от активных радикалов и способствует поддержанию молодости. Также помидоры содержат калий, витамины A и C. По этим причинам их стоит употреблять осенью ежедневно, сообщает «Мослента».