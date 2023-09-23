Две чашки этого чая в день снижают тревожность и улучшают качество сна

Стресс сказывается на здоровье, жизни и общем состоянии. В такие моменты важно уметь справляться с трудностями. Одно решение точно найдено – лавандовый чай.

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Его аромат способствует выработке мелатонина – гормона сна, выяснили эксперты. Само растение помогает справляться с тревожностью и способствует улучшению самочувствия.

Сила напитка состоит и в его способности снижать уровень кортизола – гормона стресса. Это, в свою очередь, позволяет нам расслабиться, уменьшить напряжение.