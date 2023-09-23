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Две чашки этого чая в день снижают тревожность и улучшают качество сна

Стресс сказывается на здоровье, жизни и общем состоянии. В такие моменты важно уметь справляться с трудностями. Одно решение точно найдено – лавандовый чай.

Две чашки этого чая в день снижают тревожность и улучшают качество сна
© Чемпионат.com

Его аромат способствует выработке мелатонина – гормона сна, выяснили эксперты. Само растение помогает справляться с тревожностью и способствует улучшению самочувствия.

Сила напитка состоит и в его способности снижать уровень кортизола – гормона стресса. Это, в свою очередь, позволяет нам расслабиться, уменьшить напряжение.

Исследования определили, что употребление двух кружек лавандового чая в день снижает тревогу и меланхолию. Чтобы извлечь пользу и крепко уснуть ночью, достаточно всего лишь выпить чашечку напитка примерно за 30 минут до сна.

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