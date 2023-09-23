Что приготовить вкусного на ужин для всей семьи

У вечернего приёма есть свои особенности, о которых нельзя забывать.

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Каким должен быть ужин

Белок. Без него не может обойтись ни один из основных приёмов пищи. На ужин желательно выбирать рыбу или птицу, а говядина, баранина и свинина хорошо подойдут для обеда.

Овощи. Клетчатка в рационе крайне важна, ведь она способствует длительному насыщению и очистке организма. Это могут быть салат из свежих овощей и тушёные овощи. Многими любимая жареная картошка или пюре для ужина не подойдут. Отдавайте предпочтение белокочанной капусте, брокколи, огурцам или кабачкам.

Жиры. Например, заправка для салата либо масло для приготовления блюда. Выбирайте качественные и полезные жиры — это залог здоровья.

Углеводы. Макароны или крупы подойдут не всем. Если вы в процессе похудения, то они на ужин вам абсолютно не нужны, лучше увеличить порцию овощей и белка. Если же у вас с весом всё в порядке, то смело можно съесть 1/4 часть тарелки углеводов, где ещё 1/4 часть будут белки и 1/2 – овощи.

Варианты блюд на ужин

В целом ужин собрать из приведённых выше примеров несложно — главное знать предпочтения семьи и выбирать свежие продукты для приготовления пищи, а также использовать безопасные методы приготовления, исключая по возможности жарку и фритюр.

Конечно, не забывайте про напитки. У каждого члена семьи должен быть стакан воды. После ужина можно выпить чашку чая с орехами и сухофруктами. От пирогов, конфет и печенья на ужин лучше отказаться, чтобы традиция чаепития потом не отразилась плюсом на весах.