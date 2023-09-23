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Запеченные груши в духовке: простой и вкусный десерт

Кто не любит груши, ведь они сочные и сладкие. Груши, запеченные в духовке – это один из самых интересных десертов, которые можно приготовить из груш.

Запеченные груши в духовке: простой и вкусный десерт
© Unsplash

В этой статье мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить этот вкусный десерт.

Ингредиенты

  • 4 спелые груши
  • 4 ст. л. меда
  • Горсть грецких орехов
  • 1 чайная ложка корицы
  • 4 ст. ложки сливочного масла
  • Ванильное мороженое (по желанию)

Пошаговый рецепт

  1. Сначала поставьте разогреваться духовку до 180 градусов.
  2. В это время вымойте груши, разрежьте их пополам и уберите семена.
  3. В глубокой миске смешать мед, измельченные грецкие орехи и корицу. Эта начинка придаст грушам неповторимый вкус.
  4. На половинки груш положить по столовой ложке начинки. Следите за тем, чтобы она равномерно распределилась по груше.
  5. Выложить груши в смазанную форму для запекания. Положите поверх груш сливочное масло и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Груши должны стать мягкими/
  6. Выньте груши из духовки и дайте им немного постоять, чтобы они немного остыли.
  7. Употреблять десерт можно с любимым мороженым.

Советы от шеф-повара

Для придания необычного вкуса подавайте запеченные груши с ванильным мороженым или взбитыми сливками. Если не любите грецкие орехи, то, можно использовать миндальные орехи. Этот десерт хорошо сочетается с карамельной начинкой.

Итог

Запеченные в духовке груши – это не только вкусное блюдо, но и простой способ удивить своих близких. Этот десерт можно есть в любое время года, и он станет прекрасным завершением любого обеда или ужина. Попробуйте этот рецепт, и вам обязательно понравится!