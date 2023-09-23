Ученые выяснили, какие продукты могут привести к депрессии
Регулярное употребление ультрапереработанных продуктов с содержанием искусственных подсластителей может спровоцировать у женщин начало депрессии, заявили ученые из Массачусетской больницы Гарвардской медицинской школы.
Ультраобработанные продукты производятся в промышленных условиях с использованием рафинированных и максимально очищенных от примесей составляющих. В них добавляют эмульгаторы, загустители, ароматизаторы. Такая продукция имеет более долгий срок хранения, но не содержит полезных компонентов.
К ней относятся мороженое, шоколад, газированные напитки, чипсы и сухарики, готовые завтраки, а также фастфуд (наггетсы, хот-доги, картошка фри и бургеры).
Массачусетские ученые провели исследование с участием 31 тысячи женщин в возрасте от 42 до 62 лет в период с 2003 по 2017 год. В конце исследования у 2122 женщин была диагностирована депрессия, а при более мягком процессе отслеживания состояния это число выросло более чем в два раза (4840 пациенток). Также выяснилось, что любовь к вредной еде увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и приводит к хроническим воспалениям в организме, отметило издание «Новые Известия».
Исследователи подчеркнули, что связь между употреблением такой пищи и развитием депрессии присутствует, но пока нет четкого ответа, вытекает ли одно из другого. Чтобы распознать начало депрессивного состояния, врачи советуют обратить внимание на свой режим сна, так как сонливость может быть защитной реакцией организма на неприятные внешние обстоятельства. Также не стоит путать депрессию и осеннюю хандру, так как первую необходимо лечить при помощи специалиста, а вторая со временем проходит сама. Ранее «ФедералПресс» рассказал об эффективных способах борьбы с депрессией.