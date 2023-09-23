Ученые выяснили, какие продукты могут привести к депрессии

Регулярное употребление ультрапереработанных продуктов с содержанием искусственных подсластителей может спровоцировать у женщин начало депрессии, заявили ученые из Массачусетской больницы Гарвардской медицинской школы.

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Ультраобработанные продукты производятся в промышленных условиях с использованием рафинированных и максимально очищенных от примесей составляющих. В них добавляют эмульгаторы, загустители, ароматизаторы. Такая продукция имеет более долгий срок хранения, но не содержит полезных компонентов.

К ней относятся мороженое, шоколад, газированные напитки, чипсы и сухарики, готовые завтраки, а также фастфуд (наггетсы, хот-доги, картошка фри и бургеры).

Массачусетские ученые провели исследование с участием 31 тысячи женщин в возрасте от 42 до 62 лет в период с 2003 по 2017 год. В конце исследования у 2122 женщин была диагностирована депрессия, а при более мягком процессе отслеживания состояния это число выросло более чем в два раза (4840 пациенток). Также выяснилось, что любовь к вредной еде увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и приводит к хроническим воспалениям в организме, отметило издание «Новые Известия».