Хоть к чаю, хоть к супу: готовим сырные шарики
Нужна универсальная закуска? Это не проблема, если у вас есть простые ингредиенты и быстрый рецепт сырных шариков.
Это блюдо отлично впишется хоть к кофе или чаю, а также станет отличным дополнением к основным блюдам.
Ингредиенты:
- Белки (120 г) — 3 шт.
- Мука — 6 ст.л.
- Сыр твердых сортов — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Панировочные сухари — 100 г
- Растительное масло для жарки
Процесс приготовления:
- Взбить белки с щепоткой соли до стойких пиков.
- Просеять муку с разрыхлителем, добавляем тертый сыр. Всю массу хорошо перемешиваем.
- Лепим влажными руками шарики размером с грецкий орех, обваливаем в панировочных сухарях.
- Жарим в хорошо разогретом растительном масле до золотистой корочки.
- Выкладываем на кухонное полотенце, чтобы ушел лишний жир.