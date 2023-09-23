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Хоть к чаю, хоть к супу: готовим сырные шарики

Нужна универсальная закуска? Это не проблема, если у вас есть простые ингредиенты и быстрый рецепт сырных шариков.

Хоть к чаю, хоть к супу: готовим сырные шарики
© Eva.ru

Это блюдо отлично впишется хоть к кофе или чаю, а также станет отличным дополнением к основным блюдам.

Ингредиенты:

  • Белки (120 г) — 3 шт.
  • Мука — 6 ст.л.
  • Сыр твердых сортов — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Щепотка соли
  • Панировочные сухари — 100 г
  • Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

  1. Взбить белки с щепоткой соли до стойких пиков.
  2. Просеять муку с разрыхлителем, добавляем тертый сыр. Всю массу хорошо перемешиваем.
  3. Лепим влажными руками шарики размером с грецкий орех, обваливаем в панировочных сухарях.
  4. Жарим в хорошо разогретом растительном масле до золотистой корочки.
  5. Выкладываем на кухонное полотенце, чтобы ушел лишний жир.