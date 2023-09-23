Успокаивающее действие: 9 продуктов, которые можно есть перед сном

Качественный сон — залог продуктивного рабочего дня и хорошего настроения, однако многие часто пренебрегают отдыхом, погружаясь в рутину своих дел и проблем. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала продукты и напитки, которые помогают быстрее уснуть.

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Это тот самый случай, когда еда на ночь не только разрешается, но и рекомендуется.

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В первую очередь, по словам специалиста, стоит обратить внимание на продукты, содержащие мелатонин. Он необходим для поддержания здоровья и нормальной работы нервной системы.

Кисломолочные продукты

Ряженка. Кефир. Простокваша. Йогурт. Творог.

— «Молочка» благотворно влияет на микрофлору кишечника. Помимо прочего в ней также есть триптофан — это биологически активная добавка, которая оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна, — рассказала врач-диетолог.

Вишня и киви

Их часто назначают в качестве снотворного. К тому же вишня и киви содержат серотонин, помогающий бороться с бессонницей. Эксперт рекомендует использовать эти продукты в замороженном виде или добавлять в смузи.

Миндаль

Миндаль богат большим количеством белка и магния. Со слов специалиста, эти орехи способны снизить повышенную тревожность и способствуют быстрому засыпанию.

— Главное — не переусердствуйте, так как миндаль содержит много масла. Тем, кто борется с лишним весом, лучше вообще воздержаться, — предупредила Соломатина.

Рыба

Тунец. Лосось. Скумбрия. Рыба очень полезна для здоровья из-за исключительно большого количества витамина D. Она также благотворно влияет на качество сна, поскольку увеличивает выработку серотонина.

Белое мясо курицы и индейка

Как отметила врач-диетолог, самый лучший ужин — это индейка с бурым рисом или салатом. Мясо птицы содержит триптофан, благодаря чему наша нервная система будет в полном порядке. Кроме того, здесь много витамина В.

Травяные чаи и цикорий

— На ночь можно попить экстракт ромашки, мяты, мелиссы. Он оказывает расслабляющее действие на организм. Также попробуйте цикорий с молоком и медом. В нем есть инулин, потребление которого влияет на рост и размножение полезных бактерий в кишечнике, — сказала эксперт.

В заключение собеседница «ВМ» посоветовала воздержаться от употребления кофе, жирной и сладкой пищи, а также забыть об алкоголе.