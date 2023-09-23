Кукурузу полезнее всего употреблять в сыром виде

Каждый сезон на нашем столе появляются новые полезные и очень вкусные продукты. Сейчас сентябрь, а значит, пришла пора кушать созревшую кукурузу. Её активно распродают в магазинах, на рынках, в ларьках со стритфудом и много где ещё.

© Секрет Фирмы

Если вы мечтаете приготовить кукурузу дома, то вот как это лучше всего можно сделать. Как лучше всего употреблять кукурузу По словам эндокринолога Зухры Павловой, пользу кукурузы сложно преуменьшить.

Видео дня

Она содержит множество витаминов самых разных групп: А, С, РР, E, D, K, B. Также в початке много клетчатки, выводящей плохой холестерин из крови, и калия, укрепляющего сосуды и сердце. Надо ли говорить о замечательном мочегонном и противовоспалительном эффектах?

Стоит отметить, что больше всего витаминов содержит сырая кукуруза, но организм очень плохо усваивает её в таком виде. Поэтому лучше её сварить или отправить в микроволновку на 2 минуты. Павлова подчеркнула: по той причине, что ЖКТ не способен полностью переварить кукурузу, объедаться ей нельзя. Итогом этого станет несварение и тяжесть в животе.

Облегчить переваривание можно, если тщательно пережёвывать пищу. Можно взять за основу число 33 и делать именно столько жевательных движений на каждый укус. Кукуруза опасна для птиц и скота? В 2023 году россиян ожидает огромный урожай кукурузы , так что початков в магазинах будет очень много. Тем не менее стоит обращать внимание на их качество.

Дело в том, что в 2022-м урожай тоже был рекордным, даже выше, чем в этом году. В то же время «рекорд» поставил и уровень содержания микротоксинов в кукурузе, о чём сообщалось в конце февраля. Микротоксины вырабатываются плесневыми грибами, могут навредить здоровью птицы и скота, понижая их иммунитет. Превышение норм содержания микротоксинов зафиксировали в Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях.