Диетолог назвала омолаживающие продукты для людей 50+

По словам Соломатиной, в 50 лет начинаются необратимые процессы в организме, в частности замедляется метаболизм и обостряются хронические заболевания. Однако с помощью правильного рациона можно положительно повлиять на состояние здоровья.

После 50 лет, советует врач, нужно ограничить потребление кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений. А вот морепродукты, морскую рыбу, крупы, включая овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками и кисломолочные продукты наоборот следует включить в рацион. Они помогут продлить молодость. Кроме того, человеку в этом возрасте в течение дня необходимо употреблять свежие фрукты, овощи и травы, добавила Соломатина в разговоре с изданием «Вечерняя Москва».