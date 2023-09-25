Роспотребнадзор: жвачка помогает снизить стресс и улучшить настроение. Жевательная резинка — специфическая тянучка, которую многие любят жевать, чтобы освежить дыхание после еды или даже просто так. Резинка путешествует бок о бок с человечеством ещё с дохристианских эпох и бывает природного и синтетического происхождения. У любой жвачки есть полезные и вредные свойства, подробнее о которых рассказало надзорное ведомство.

Жевательная резинка: польза и вред

Как рассказали в Роспотребнадзоре, жвачка способна:

снизить дискомфорт в ушах при посадке и взлёте самолёта, когда в кабине изменяется уровень давления;

уменьшить тревогу и улучшить настроение;

улучшить работоспособность мозга, его кровообращение и способность человека к концентрации;

усилить контроль над перекусами и желанием съесть сладкое, поскольку подавляет аппетит.

Впрочем вредные свойства у жевательной резинки тоже имеются.

Она способна:

усилить кислотность в ЖКТ и усугубить симптомы синдрома раздражённого кишечника;

спровоцировать развитие кариеса, если в ней есть сахар;

чрезмерно нагрузить челюстные суставы, вызвав болезненные ощущения.

Так что покупать стоит жвачку без сахара и жевать её с осторожностью. Специалисты советуют уделять этому занятию не больше 15 минут.

Кстати, резинки с сахзамом тоже могут навредить человеку, особенно если он стремится похудеть: подсластитель ксилит способен усиливать аппетит, что приводит к нарушению метаболизма и набору лишнего веса.

Почему изо рта неприятно пахнет

Самая частая причина использования жвачки — запах изо рта, который люди стремятся если не искоренить, то хотя бы заглушить.

Однако резинка способна помочь лишь временно, и человеку всё равно придётся искать причину неприятного запаха.

Чаще всего неприятный запах появляется из-за проблем с ротовой полостью. Это касается тех, кто постоянно забывает чистить зубы и пользоваться зубной нитью, а ещё редко бывает у дантиста.

Заболевания ЛОР-органов тоже могут вызвать неприятный запах изо рта. Так, при тонзиллите, синусите и других болезнях могут образовываться гнойные отложения. От них, собственно, и портится запах.