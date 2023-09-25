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Рис с овощами на сковороде: готовим вкусное и полезное блюдо

Рис с овощами на сковороде – это не только вкусный, но и полезный гарнир, который можно легко приготовить в домашних условиях. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и сытное решение для обеда или ужина. Давайте приготовим этот вкусный рис вместе, шаг за шагом.

Рис с овощами на сковороде: готовим вкусное и полезное блюдо
© клео.ру

Ингредиенты

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Для приготовления риса с овощами вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 чашка белого риса
  • 2 чашки воды
  • 2 столовые ложки любимого растительного масла
  • 1 небольшая луковица, нарезанная мелко
  • Пару зубчиков чеснока
  • 1 морковь, нарезанная кубиками
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный полукольцами
  • 1 крупный помидор, мелко порубленный
  • 1/2 чашки замороженного горошка (по желанию)
  • Специи по вкусу: соль, черный перец, куркума, паприка
  • Свежая зелень: укроп, петрушка

Пошаговый рецепт

  • Сначала надо промыть рис в холодной воде. В зависимости от качества риса, может потребоваться от 2-3 до 5 промываний. Это позволит удалить излишки крахмала и предотвратить слипание риса при варке.
  • Затем следует доведите до кипения воду в кастрюле, из расчета 2 части воды на одну часть риса. Добавить рис, уменьшить огонь до низкого, накрыть кастрюлю крышкой и варить 15-20 минут, пока рис не впитает всю воду. Отложить готовый рис в сторону.
  • В большой сковороде на среднем огне разогреть растительное масло. Добавить нарезанный лук и обжарить до золотистости.
  • Добавить в сковороду нарезанные морковь и перец. Тушить, помешивая, до мягкости овощей около 5-7 мин.
  • Добавить специи по вкусу. Для придания аромата и вкуса рекомендуется использовать соль, черный перец, куркуму и паприку.
  • Добавить нарезанные помидоры и чеснок. На этом этапе при желании можно добавить горошек. Готовить еще 3-5 минут.
  • Переложить готовый рис в кастрюлю с овощами. Хорошо перемешать все ингредиенты, чтобы рис равномерно пропитался ароматом овощей и специй. Готовить еще 2-3 минуты.
  • Наше блюдо готово. Посыпать свежей зеленью, приправить по вкусу и подавать горячим.

Советы, как улучшить рецепт

  • Добавьте немного белокочанной капусты. Это придаст блюду необычного вкуса. Капусту стоит добавлять вместе с морковкой.
  • Используйте различные специи. Тимьян, кориандр, кинза, тмин – всегда есть интересные варианты, чтобы подстроить блюдо под свой вкус.
  • Если хотите сделать гарнир полноценным блюдом, то можно добавить жареную курицу.
  • Для вегетарианцев рис можно готовить только с овощами, исключая мясо, и добавляя любые овощи на свой вкус..
  • Чем качественнее рис вы приобретете, тем более вкусным получится блюдо.

Итог

Теперь вы знаете, как приготовить рис с овощами на сковороде. Вы получите не только вкусное, но и легкое в приготовлении блюдо, которое можно сделать в домашних условиях всего за несколько шагов. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит вкусное и сытное питание, не желая проводить много времени у плиты.