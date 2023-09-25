Рецепт за пять минут: как приготовить вкуснейшую азиатскую лапшу

Каждый день мы думаем о том, что же сегодня приготовить. При этом хочется чего-то вкусного, необычного и так, чтобы не готовить на кухне часами.

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"Рамблер" расскажет, как быстро и легко приготовить вкуснейший обед в азиатском стиле

Фунчоза с курицей и овощами — ингредиенты

2 куриные грудки

2-3 болгарских перца – красный, желтый, зеленый

1 морковь

1лук

3-4 зубчика чеснока

семена кунжута

лапша фунчоза

Приготовление

Шаг 1

Куриные грудки нарежьте тонкими ломтиками, замаринуйте в соевом соусе и любимых специях для курицы.

Шаг 2

В большой сковороде нарежьте кубиками лук и чеснок, поджарьте на большом количестве масла.

Шаг 3

Добавьте курицу. как только жидкость выпарится, обжарьте ее.

Шаг 4

Перец нарежьте тонкими ломтиками, морковь натрите на мелкой терке.

Шаг 5

Достаньте курицу, добавьте в сковороду еще масла и обжарьте перец с морковью.

Шаг 6

В миске залейте кипятком лапшу и оставьте на 5-7 минут. Достаньте из воды и промойте лапшу в холодной воде.

Шаг 7