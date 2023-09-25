Рецепт за пять минут: как приготовить вкуснейшую азиатскую лапшу с курицей
Каждый день мы думаем о том, что же сегодня приготовить. При этом хочется чего-то вкусного, необычного и так, чтобы не готовить на кухне часами.
"Рамблер" расскажет, как быстро и легко приготовить вкуснейший обед в азиатском стиле
Фунчоза с курицей и овощами — ингредиенты
- 2 куриные грудки
- 2-3 болгарских перца – красный, желтый, зеленый
- 1 морковь
- 1лук
- 3-4 зубчика чеснока
- семена кунжута
- лапша фунчоза
Приготовление
Шаг 1
Куриные грудки нарежьте тонкими ломтиками, замаринуйте в соевом соусе и любимых специях для курицы.
Шаг 2
В большой сковороде нарежьте кубиками лук и чеснок, поджарьте на большом количестве масла.
Шаг 3
Добавьте курицу. как только жидкость выпарится, обжарьте ее.
Шаг 4
Перец нарежьте тонкими ломтиками, морковь натрите на мелкой терке.
Шаг 5
Достаньте курицу, добавьте в сковороду еще масла и обжарьте перец с морковью.
Шаг 6
В миске залейте кипятком лапшу и оставьте на 5-7 минут. Достаньте из воды и промойте лапшу в холодной воде.
Шаг 7
Добавьте в сковороду курицу, лапшу, смешайте с овощами и добавьте по вкусу соевый соус или соус терияки. При подаче посыпьте семенами кунжута. Наслаждайтесь!