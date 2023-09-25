Эксперты рассказали о самых полезных ягодах осени

Облепиха - это не просто полезная ягода, это самое настоящее природное лекарство, целый поливитаминный комплекс на одной ветке. В ней содержится огромное количество витамина С - целых 200 мг на 100 граммов плода. Облепиха насыщена природными веществами, включая каротины, рибофлавоноиды, пектины, органические и жирные кислоты, а также токоферол и фолиевую кислоту.

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Ягоду можно смело употреблять в качестве средства от вирусных сезонных заболеваний.

Но и это далеко не все: плод также содержит в себе витамины и фруктовые кислоты, которые обладают омолаживающим эффектом для всего организма: положительно влияют на состояние кожи и волос, а благодаря высокому содержанию в ягодах фолиевой кислоты и витамина Е употребление облепихи положительно влияет на женский организм во время беременности. Облепиха в компотах отлично гармонирует с яблоками.