Диетолог Макиша назвала самый низкокалорийный орех
Диетолог Марина Макиша в интервью "Вечерней Москве" рассказала о самом низкокалорийном орехе.
Врач напомнила, что любые орехи – крайне питательный продукт, в котором содержится большое количество витаминов, жиров и микроэлементов. В частности, орехи богаты магнием, витаминами группы B и растительным белком.
Самыми диетическими орехами, по словам медика, являются фисташки. Однако и ими не стоит злоупотреблять:
"Самое главное — следить за калорийностью. Лучше не съедать более 30–40 граммов в день. Люди с избыточным весом могут есть орехи, но в небольших количествах", – подчеркнула врач.
Ранее "Рамблер"сообщал о том, что ореховые пасты снижают холестерин.
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