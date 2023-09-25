Стало известно, на что обратить внимание при покупке рукколы

В Роспотребнадзоре посоветовали покупать рукколу с зелеными листьями.

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При выборе рукколы следует обращать внимание на цвет и размер листьев — лучше всего покупать продукт с полностью зелеными крупными листьями, посоветовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве отметили, что мелкая зелень более горькая, пишет «МК в Красноярске». Листья также не должны быть вялыми.

Как уточнили специалисты, хранить рукколу нужно в холодильнике, предварительно налив в емкость воду. Так зелень будет оставаться свежей до шести-семи дней. Если просто убрать рукколу в холодильник, то она быстро завянет.

Сочетать зелень рекомендуется с мясом, рыбой, бобовыми или морепродуктами. Рукколу можно употреблять как самостоятельно, так и в качестве гарнира. Листья и цветки растения также добавляют в салаты, а из семян делают масло. В ведомстве посоветовали с осторожностью есть рукколу при склонности к аллергическим реакциям. Это связано с тем, что листы зелени богаты фитонцидами.