10 рецептов из простых ингредиентов, одобренных врачом

Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор Фонда «Гилель» в Саратове: «Завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Он даёт энергию и питательные вещества, необходимые для правильного функционирования организма. Но как приготовить интересные и вкусные блюда для всей семьи, используя только простые ингредиенты? В этой статье мы представим вам 10 уникальных рецептов, которые помогут вам начать день с хорошим настроением и полным желудком».