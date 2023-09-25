$96.04-0.03102.25-0.11

10 рецептов из простых ингредиентов, одобренных врачом

Собрали полезные блюда на любой вкус.

10 рецептов из простых ингредиентов, одобренных врачом
© Чемпионат.com

Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор Фонда «Гилель» в Саратове: «Завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Он даёт энергию и питательные вещества, необходимые для правильного функционирования организма. Но как приготовить интересные и вкусные блюда для всей семьи, используя только простые ингредиенты? В этой статье мы представим вам 10 уникальных рецептов, которые помогут вам начать день с хорошим настроением и полным желудком».

Видео дня

Омлет с овощами и сыром

Омлет — это прекрасный выбор для завтрака, так как он легко готовится и содержит много полезных веществ.

Ингредиенты:
  • 3 яйца;
  • 50 мл молока;
  • 1 морковь, нарезанная кубиками;
  • 1 помидор, нарезанный кубиками;
  • 50 г твёрдого сыра, натёртого на крупной тёрке;
  • соль и перец по вкусу.
Шаги приготовления:
  1. Взбейте яйца с молоком в миске до однородной консистенции.
  2. Добавьте морковь и помидоры, хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  4. Вылейте смесь яиц с овощами на сковороду и готовьте на среднем огне до готовности.
  5. Посыпьте омлет натёртым сыром и дайте ему растопиться.
  6. Подавайте омлет горячим со свежей зеленью по желанию.

Омлет с овощами и сыром — это идеальный выбор для семейного завтрака, так как он питателен и вкусен. Вы можете добавить свои любимые овощи и специи, чтобы придать ему особый вкус.

Тосты с авокадо и яйцом

Чемпионат.com

Ингредиенты:

  • 2 ломтика хлеба;
  • 1 спелый авокадо;
  • 2 яйца;
  • соль и перец по вкусу.
Шаги приготовления:
  1. Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой.
  3. Растолките авокадо в миске до состояния пюре.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  5. Взбейте яйца с солью и перцем, вылейте на сковороду и готовьте до готовности.
  6. Намажьте ломтики хлеба пюре авокадо и выложите сверху яичницу.
  7. Посыпьте тосты солью и перцем по вкусу.

Авокадо содержит много полезных жиров и витаминов, а яйцо — белок, необходимый для роста и развития организма.

Банановые оладьи

Ингредиенты:
  • 2 спелых банана;
  • 2 яйца;
  • 100 г муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 100 мл молока;
  • 50 г сливочного масла.
Шаги приготовления:
  1. Разомните бананы вилкой в миске до состояния пюре.
  2. В другой миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции.
  3. Добавьте взбитые яйца в пюре бананов, хорошо перемешайте.
  4. В смесь бананов и яиц добавьте муку, разрыхлитель и молоко.
  5. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  7. Вылейте тесто на сковороду и готовьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны.

Вы можете подавать их с мёдом, сиропом или свежими фруктами.

Греческий йогурт с орехами и мёдом

Ингредиенты:
  • 200 г греческого йогурта;
  • 30 г грецких орехов, мелко нарезанных;
  • 1 столовая ложка мёда.
Шаги приготовления:
  1. Выложите греческий йогурт в миску.
  2. Посыпьте йогурт нарезанными орехами.
  3. Полейте йогурт мёдом.
  4. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Греческий йогурт содержит много белка, а орехи и мёд добавляют богатый вкус.

Мюсли с фруктами и йогуртом

Чемпионат.com
Ингредиенты:
  • 100 г мюсли;
  • 150 г греческого йогурта;
  • 1 банан, нарезанный кружочками;
  • 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).
Шаги приготовления:
  1. Выложите мюсли в миску.
  2. Добавьте нарезанный банан и свежие ягоды.
  3. Полейте мюсли греческим йогуртом.
  4. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Разноцветный сэндвич с овощами

Ингредиенты:
  • 2 ломтика хлеба;
  • 1 морковь, нарезанная тонкими ломтиками;
  • 1 огурец, нарезанный тонкими ломтиками;
  • 1 помидор, нарезанный тонкими ломтиками;
  • 50 г твёрдого сыра, нарезанного тонкими ломтиками;
  • 2 листа салата;
  • соль и перец по вкусу.
Шаги приготовления:
  1. Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Выложите на один ломтик хлеба морковь, огурец, помидор, сыр и салат.
  3. Посыпьте овощи солью и перцем по вкусу.
  4. Положите второй ломтик хлеба сверху и нажмите немного, чтобы сэндвич склеился.

Яблочный пирог

Чемпионат.com
Ингредиенты:
  • 3 яблока, нарезанных тонкими ломтиками;
  • 200 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • соль и корица по вкусу.
Шаги приготовления:
  1. Взбейте яйца с сахаром в миске до однородной консистенции.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте.
  3. Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто, хорошо перемешайте.
  4. Вылейте тесто в форму для запекания.
  5. Выложите сверху ломтики яблок, посыпьте корицей и сахаром.
  6. Запекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180°С около 40-45 минут.

Его можно подавать с мороженым или взбитыми сливками.

Блинчики с творогом и ягодами

Ингредиенты:
  • 200 г творога;
  • 2 яйца;
  • 100 г муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).
Шаги приготовления:
  1. Разомните творог вилкой в миске до однородной консистенции.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции.
  3. Добавьте взбитые яйца в творог, хорошо перемешайте.
  4. В смесь творога и яиц добавьте муку и разрыхлитель.
  5. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
  6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
  7. Вылейте тесто на сковороду и готовьте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны.
  8. Подавайте блинчики горячими со свежими ягодами и сиропом.

Рисовая каша с ягодами и орехами

Ингредиенты:
  • 100 г риса;
  • 200 мл молока;
  • 200 мл воды;
  • 50 г сахара;
  • 50 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);
  • 30 г грецких орехов, мелко нарезанных.
Шаги приготовления:
  1. Промойте рис под проточной водой.
  2. В кастрюле смешайте молоко, воду и сахар, доведите до кипения.
  3. Добавьте рис в кастрюлю и варите на среднем огне до готовности.
  4. Выложите рисовую кашу в тарелку, посыпьте свежими ягодами и орехами.

Фруктовый салат с йогуртом

Ингредиенты:
  • 1 яблоко, нарезанное кубиками;
  • 1 груша, нарезанная кубиками;
  • 1 банан, нарезанный кружочками;
  • 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);
  • 200 г греческого йогурта;
  • 1 столовая ложка мёда.

Шаги приготовления:

  1. Выложите нарезанные фрукты и ягоды в миску.
  2. Добавьте греческий йогурт и мёд.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости