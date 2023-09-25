Эксперты составили список уличной еды Москвы

Эксперты сервиса путешествий tutu составили список уличной еды Москвы, которую стоит попробовать. Блюда стрит-фуда позаимствованы из разных кухонь мира.

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Два блюда из списка позаимствованы ресторанами столичной уличной кухни из Кореи. Корн-дог и пянсе удобно есть на ходу, в транспорте и сидя на лавочке в парке. Первое название вызывает ассоциацию с хот-догом. Эти два блюда действительно схожи своим главным компонентом – сосиской. Вот только в корн-доге нет привычной булочки, вместо неё сосиску обжаривают в тесте и кляре. Благодаря этому она приятно хрустит. А пянсе представляет собой обычный пирожок с мясом и капустой, приготовленный на пару.

Популярны и блюда стран ближнего востока, например Дагестана и Грузии. Из первой страны к нам прибыли чуду – лепешки с разными начинками, а из второй – вареники с начинкой из сыра под названием квари. Среди топа стрит-фуда есть еще одно блюдо восточной кухни кюфта. Это котлетка, завернутая в лаваш с овощами и соусом. Самый настоящий симбиоз шаурмы и гамбургера. А те, кому по душе европейская кухня, могут насладиться на улицах Москвы берлинскими колбасками.

Среди сладостей популярность и японское блюдо дайфуку. Название этого десерта означает «большая удача». Оно представляет собой рисовую лепешку со сладкой бобовой пастой внутри. Также из десертов сервис предлагает попробовать всем знакомые чебуреки со сладкой начинкой из бананов и шоколада, клубники или взбитых сливок. Популярен на улицах и испанский десерт чуррос. Это жареные палочки из заварного теста. Их можно есть просто так или обмакивать в шоколад.