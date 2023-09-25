Что можно купить к Новому году в сентябре

Публикуем список товаров к Новому году, которые можно приобрести в сентябре и сохранить без потери качества.

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Подготовка к Новому году всегда проходит в суете. Поэтому к празднику можно готовится заранее. Есть список товаров, которые можно приобрести за три месяца до главной ночи года.

Прежде всего можно закупиться тем, что хранится в морозилке по несколько месяцев: мясо, креветки, рыба.

Также не лишним будет приобрести консервы. Горошек, кукуруза, оливки и рыбные консервы хранятся в холодильнике несколько лет.

Можно сейчас потратиться и на растительное масло. В зависимости от вида отжима оно живет от четырех месяцев до двух лет.