Какие продукты улучшают умственную деятельность

Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва заявила, что человеческий мозг состоит из воды и жира, поэтому нужно подкармливать его соответствующей пищей, пишут «Известия».

© Unsplash

По её словам, важны питьевой режим и продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а именно жирная морская рыба и грецкие орехи, брокколи и цветная капуста, а также масла - как сливочное, так растительные.

Диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман указала, что 2–3 раза в неделю следует употреблять по 100–150 г «лосося, сардин, скумбрии и сельди». Кроме того, нужны продукты, содержащие разные витамины и микроэлементы..

«Кальций, магний и цинк... Кальций присутствует в молочных продуктах, сыре, орехах. Магний содержится в зелени, орехах, какао, а цинк — в мясе, яйцах, бобовых. Антиоксиданты, в частности, витамины C и E, защищают мозг от повреждений... замедляют процессы старения клеток», — разъясняет Лариса Фаерман.