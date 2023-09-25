Врач назвала самый диетический орех

Во всех орехах находятся ненасыщенные жиры, которые полезны для человека, при этом некоторые виды еще и диетические. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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По ее словам, любые орехи являются для человека очень питательным продуктом, который концентрирует в себе максимум витаминов, микроэлементов и жиров. Так, в орехах содержится большое количество витаминов группы В, магния и растительного белка.

При этом самыми диетическими орехами, уточнила собеседница «ВМ», можно назвать фисташки.

— Самое главное — следить за калорийностью. Лучше не съедать более 30–40 граммов в день. Люди с избыточным весом могут есть орехи, но в небольших количествах, — заключила Макиша.