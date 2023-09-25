Заменит ли кислородный коктейль прогулку по лесу: отвечает врач
Этому напитку из детского лагеря или санатория приписывают едва ли не волшебные свойства. Якобы он насыщает организм кислородом, положительно влияет на умственную деятельность и т.п.
Так ли это на самом деле, рассказала врач-эндокринолог, диетолог санатория «Белые ночи» Анастасия Александрова.
Что такое кислородный коктейль
Кислородный коктейль — это напиток, в основе которого могут быть соки, морсы или молоко. С помощью пищевого пенообразователя (очень часто это корень солодки) их преобразуют в воздушную пенку, обогащённую кислородом.
Кислородным коктейлям приписывают следующие полезные свойства:
- обогащение организма кислородом;
- улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
- укрепление иммунитета;
- повышение стрессоустойчивости.
Есть ли польза от кислородного коктейля
Кислородный коктейль — это не лекарственное средство, отметила Александрова. Более того, он не зарегистрирован даже как средство медицинского назначения. Напиток используют только как дополнение к терапии или для профилактики заболеваний.
При этом никаких убедительных данных об эффективности кислородного коктейля сейчас в научной литературе нет, подчеркнула врач.
С другой стороны, этот напиток и не запрещён. Так что, если вам очень хочется попробовать этот необычный десерт, его можно приготовить даже дома — необязательно ехать в санаторий.
Однако, чтобы насытить организм кислородом, пить коктейль необязательно — достаточно будет погулять по лесу. Пешая ходьба и отдых на природе действительно оказывают положительное влияние на самочувствие, добавила диетолог.
Кислородный коктейль: противопоказания
Эффективность кислородных коктейлей не доказана, а вот противопоказания у них есть, предупредила врач. Их нельзя пить при некоторых хронических заболеваниях — например, при желчнокаменной болезни.
Это связано как раз с особенностью приготовления таких коктейлей. В качестве пенообразователя в них нередко используют сироп корня солодки. А он, в отличие от самого напитка, относится к лекарственным средствам. Назначить его может только врач при наличии медицинских показаний.
Людям с желчнокаменной болезнью не рекомендуют пить сладкие газированные напитки, потому что это может спровоцировать обострение заболевания. Также они не подойдут для пациентов с сахарным диабетом, отметила врач.
Самые полезные ферментированные напитки
Ферментированные продукты давно прославились своей пользой для человеческого организма. Недаром большинство из них пришли к нам с древних времён. Вот 5 самых полезных из них:
- кефир: в нём полно макро- и микронутриентов, он не только сам хорошо переварится, но и поможет переварить другую еду, а ещё приятный бонус — он низкокалорийный;
- айран: улучшает пищеварение, микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет;
- квас, но не весь, а только тот, что приготовлен из перемолотого зерна путём естественного двойного брожения. Напиток отлично утолит жажду и насытит организм полезными веществами, положительно скажется на работе кишечника, укрепит иммунитет и нервную систему;
- иван-чай: обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, улучшает настроение, снижает стресс, укрепляет сердце и полезен для мужского здоровья. Наиболее ценный в ферментированном виде;
- чайный гриб: нормализует метаболизм, улучшает работу ЖКТ, сердца и сосудов, даёт противовоспалительный, детоксикационный, антидепрессивный и сахаропонижающий эффект.