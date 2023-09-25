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Заменит ли кислородный коктейль прогулку по лесу: отвечает врач

Этому напитку из детского лагеря или санатория приписывают едва ли не волшебные свойства. Якобы он насыщает организм кислородом, положительно влияет на умственную деятельность и т.п.

Заменит ли кислородный коктейль прогулку по лесу
© Unsplash

Так ли это на самом деле, рассказала врач-эндокринолог, диетолог санатория «Белые ночи» Анастасия Александрова.

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Что такое кислородный коктейль

Кислородный коктейль — это напиток, в основе которого могут быть соки, морсы или молоко. С помощью пищевого пенообразователя (очень часто это корень солодки) их преобразуют в воздушную пенку, обогащённую кислородом.

Кислородным коктейлям приписывают следующие полезные свойства:

  • обогащение организма кислородом;
  • улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
  • укрепление иммунитета;
  • повышение стрессоустойчивости.

Есть ли польза от кислородного коктейля

Кислородный коктейль — это не лекарственное средство, отметила Александрова. Более того, он не зарегистрирован даже как средство медицинского назначения. Напиток используют только как дополнение к терапии или для профилактики заболеваний.

При этом никаких убедительных данных об эффективности кислородного коктейля сейчас в научной литературе нет, подчеркнула врач.

С другой стороны, этот напиток и не запрещён. Так что, если вам очень хочется попробовать этот необычный десерт, его можно приготовить даже дома — необязательно ехать в санаторий.

Однако, чтобы насытить организм кислородом, пить коктейль необязательно — достаточно будет погулять по лесу. Пешая ходьба и отдых на природе действительно оказывают положительное влияние на самочувствие, добавила диетолог.

Кислородный коктейль: противопоказания

Эффективность кислородных коктейлей не доказана, а вот противопоказания у них есть, предупредила врач. Их нельзя пить при некоторых хронических заболеваниях — например, при желчнокаменной болезни.

Это связано как раз с особенностью приготовления таких коктейлей. В качестве пенообразователя в них нередко используют сироп корня солодки. А он, в отличие от самого напитка, относится к лекарственным средствам. Назначить его может только врач при наличии медицинских показаний.

Людям с желчнокаменной болезнью не рекомендуют пить сладкие газированные напитки, потому что это может спровоцировать обострение заболевания. Также они не подойдут для пациентов с сахарным диабетом, отметила врач.

Самые полезные ферментированные напитки

Ферментированные продукты давно прославились своей пользой для человеческого организма. Недаром большинство из них пришли к нам с древних времён. Вот 5 самых полезных из них:

  • кефир: в нём полно макро- и микронутриентов, он не только сам хорошо переварится, но и поможет переварить другую еду, а ещё приятный бонус — он низкокалорийный;
  • айран: улучшает пищеварение, микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет;
  • квас, но не весь, а только тот, что приготовлен из перемолотого зерна путём естественного двойного брожения. Напиток отлично утолит жажду и насытит организм полезными веществами, положительно скажется на работе кишечника, укрепит иммунитет и нервную систему;
  • иван-чай: обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, улучшает настроение, снижает стресс, укрепляет сердце и полезен для мужского здоровья. Наиболее ценный в ферментированном виде;
  • чайный гриб: нормализует метаболизм, улучшает работу ЖКТ, сердца и сосудов, даёт противовоспалительный, детоксикационный, антидепрессивный и сахаропонижающий эффект.
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