Заменит ли кислородный коктейль прогулку по лесу

Этому напитку из детского лагеря или санатория приписывают едва ли не волшебные свойства. Якобы он насыщает организм кислородом, положительно влияет на умственную деятельность и т.п.

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Так ли это на самом деле, рассказала врач-эндокринолог, диетолог санатория «Белые ночи» Анастасия Александрова.

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Что такое кислородный коктейль

Кислородный коктейль — это напиток, в основе которого могут быть соки, морсы или молоко. С помощью пищевого пенообразователя (очень часто это корень солодки) их преобразуют в воздушную пенку, обогащённую кислородом.

Кислородным коктейлям приписывают следующие полезные свойства:

обогащение организма кислородом;

улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы;

укрепление иммунитета;

повышение стрессоустойчивости.

Есть ли польза от кислородного коктейля

Кислородный коктейль — это не лекарственное средство, отметила Александрова. Более того, он не зарегистрирован даже как средство медицинского назначения. Напиток используют только как дополнение к терапии или для профилактики заболеваний.

При этом никаких убедительных данных об эффективности кислородного коктейля сейчас в научной литературе нет, подчеркнула врач.

С другой стороны, этот напиток и не запрещён. Так что, если вам очень хочется попробовать этот необычный десерт, его можно приготовить даже дома — необязательно ехать в санаторий.

Однако, чтобы насытить организм кислородом, пить коктейль необязательно — достаточно будет погулять по лесу. Пешая ходьба и отдых на природе действительно оказывают положительное влияние на самочувствие, добавила диетолог.

Кислородный коктейль: противопоказания

Эффективность кислородных коктейлей не доказана, а вот противопоказания у них есть, предупредила врач. Их нельзя пить при некоторых хронических заболеваниях — например, при желчнокаменной болезни.

Это связано как раз с особенностью приготовления таких коктейлей. В качестве пенообразователя в них нередко используют сироп корня солодки. А он, в отличие от самого напитка, относится к лекарственным средствам. Назначить его может только врач при наличии медицинских показаний.

Людям с желчнокаменной болезнью не рекомендуют пить сладкие газированные напитки, потому что это может спровоцировать обострение заболевания. Также они не подойдут для пациентов с сахарным диабетом, отметила врач.

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