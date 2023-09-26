Доктор рассказала, какие продукты снижают давление при гипертонии

Доктор Павлова рассказала, какие продукты снижают давление при гипертонии
Повышенное артериальное давление — причина многих болезней сердечно-сосудистой системы. Лечение этой проблемы предполагает комплексный подход. Эндокринолог, доктор Павлова, рассказала, какой тип питания станет помощником в этом вопросе.
Медик сослалась на исследование австралийских учёных, которое доказало, что средиземноморская диета с обилием кисломолочных продуктов способствует разнообразию кишечных бактерий в организме. По словам врача, полезные микробы помогают организму избежать сердечно-сосудистых заболеваний.
Для участников эксперимента был составлен рацион с обилием растительной пищи, рыбы и морепродуктов. Кроме того, в их меню присутствовали и кисломолочные продукты: не менее трёх-четырёх порций сыра, йогурта и других похожих продуктов ежедневно. Уже через 8 недель исследователи обнаружили улучшения состояния здоровья: у пациентов в кишечнике стало больше полезных бактерий.
Доктор Павлова отметила:
Благодаря этому у людей снизились уровень сахара натощак и кровяное давление (в повышенном состоянии — фактор риска инфаркта, инсультов и других заболеваний). И это неудивительно. Микрофлора кишечника сильно влияет даже на иммунитет и работу мозга.