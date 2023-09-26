Доктор рассказала, какие продукты снижают давление при гипертонии

Для участников эксперимента был составлен рацион с обилием растительной пищи, рыбы и морепродуктов. Кроме того, в их меню присутствовали и кисломолочные продукты: не менее трёх-четырёх порций сыра, йогурта и других похожих продуктов ежедневно. Уже через 8 недель исследователи обнаружили улучшения состояния здоровья: у пациентов в кишечнике стало больше полезных бактерий.