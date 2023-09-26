Эндокринолог назвал одну из самых распространенных ошибок в питании

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, каким должно быть питание, которое помогло бы максимально поддержать иммунитет.

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Он отметил, что рацион питания нужно составлять с учетом возраста, уровня физической активности, состояния здоровья.

Калинчев рассказал, что в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы, а также «правильные» белки — яйца, нежирные сорта мяса. Важно есть «правильные» жиры: оливковое масло, авокадо.

Врач отметил, что клетчатка и овощи идут на четвертом месте в этой пирамиде правильного питания. По словам врача, многие люди совершают большую ошибку: они полностью убирают углеводы, оставляют белок и едят его с овощами. Затем люди удивляются, почему они все время хотят есть и возмущаются упадку сил.

Эксперт добавил, что для хорошего самочувствия необходимо, чтобы у человека не было дефицита калорий, передает Pravda.ru.