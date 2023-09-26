Как пластиковая тара влияет на вкус воды на самом деле

В последние десятилетия пластиковая тара стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Она используется для упаковки пищевых продуктов, включая воду. Однако, возникает вопрос: как пластиковая тара влияет на вкус воды?

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Исследования показывают, что пластиковая тара может оказывать влияние на вкус воды. Например, в 2018 году в журнале "Environmental Science & Technology" была опубликована статья, в которой ученые из Университета Шербрука в Канаде исследовали влияние пластиковых бутылок на вкус воды. Они обнаружили, что пластиковая тара может выделять химические вещества, такие как фталаты и бисфенол А, в воду, что может оказывать негативное влияние на вкус.

Другое исследование, проведенное в 2019 году в журнале "Water Research", показало, что пластиковая тара может также влиять на запах воды. Ученые из Университета Хьюстона в США обнаружили, что пластиковые бутылки могут выделять химические соединения, которые придают воде неприятный запах.

Кроме того, пластиковая тара может также влиять на качество воды. В 2017 году в журнале "Environmental Pollution" была опубликована статья, в которой ученые из Университета Гетеборга в Швеции исследовали влияние пластиковых бутылок на содержание микрочастиц пластика в воде. Они обнаружили, что пластиковая тара может приводить к загрязнению воды микрочастицами пластика, что может негативно сказываться на ее качестве.