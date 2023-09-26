Эксперты рассказали, как правильно разогревать готовую еду
Разогреть готовую еду можно в СВЧ-печи – это самый простой и быстрый способ. Однако микроволны часто пересушивают блюдо или прогревают его неравномерно.
Если еда в пластиковой упаковке, то на ней должна быть маркировка с цифрой пять в треугольнике и обозначением PP — полипропилен. При разогреве в СВЧ-печи такой вид пластика не будет токсичен.
Если же на упаковке другой значок с цифрой, то не стоит греть такую еду в микроволновке, при высокой температуре он оплавляется, из пластика выделится немного формальдегида. Лучший способ – это переложить еду из контейнера в посуду.
В бумажных упаковках тоже не стоит греть, потому что в них есть клей и краска. Также они могут загореться.
Разогреть готовую еду можно в духовке. При разогреве рекомендуется использовать металлическую фольгу, чтобы мясо не высохло.
Первые блюда на плите можно греть в кастрюле или сотейнике на малом огне.
На сковороде можно разогреть жареный картофель, оладьи, блины. Для этого стоит добавить немного масла.
Мультиварка хорошо подойдёт для разогрева рассыпчатого риса, лёгких супов, варенников.
Пароварка предполагает самую щадящую обработку. Аэрогриль работает почти, как духовка.