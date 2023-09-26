Эксперты рассказали, как правильно разогревать готовую еду

Разогреть готовую еду можно в СВЧ-печи – это самый простой и быстрый способ. Однако микроволны часто пересушивают блюдо или прогревают его неравномерно.

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Если еда в пластиковой упаковке, то на ней должна быть маркировка с цифрой пять в треугольнике и обозначением PP — полипропилен. При разогреве в СВЧ-печи такой вид пластика не будет токсичен.

Если же на упаковке другой значок с цифрой, то не стоит греть такую еду в микроволновке, при высокой температуре он оплавляется, из пластика выделится немного формальдегида. Лучший способ – это переложить еду из контейнера в посуду.

В бумажных упаковках тоже не стоит греть, потому что в них есть клей и краска. Также они могут загореться.

Разогреть готовую еду можно в духовке. При разогреве рекомендуется использовать металлическую фольгу, чтобы мясо не высохло.

Первые блюда на плите можно греть в кастрюле или сотейнике на малом огне.

На сковороде можно разогреть жареный картофель, оладьи, блины. Для этого стоит добавить немного масла.

Мультиварка хорошо подойдёт для разогрева рассыпчатого риса, лёгких супов, варенников.