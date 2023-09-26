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Диетолог Мухина рассказала об опасных сочетаниях продуктов с творогом

Употребление творога с сахаром, а также его сочетание с мясом и рыбой не рекомендуется. Об этом сообщила врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина, информирует Москва 24.

Диетолог рассказала об опасных сочетаниях продуктов с творогом
© Unsplash

Согласно ее рекомендациям, следует избегать смешивания белков животного происхождения между собой. Комбинирование творога с мясом или рыбой может вызвать пищеварительные проблемы, включая гниение, брожение, раздражение и метеоризм.

Кроме того, Марият Мухина предупреждает о нежелательном сочетании творога с сахаром. Творог сам по себе содержит лактозу, то есть молочный сахар. Добавление дополнительного сахара может повысить риск развития сахарного диабета.

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