Диетолог рассказала об опасных сочетаниях продуктов с творогом

Употребление творога с сахаром, а также его сочетание с мясом и рыбой не рекомендуется. Об этом сообщила врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина, информирует Москва 24.

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Согласно ее рекомендациям, следует избегать смешивания белков животного происхождения между собой. Комбинирование творога с мясом или рыбой может вызвать пищеварительные проблемы, включая гниение, брожение, раздражение и метеоризм.

Кроме того, Марият Мухина предупреждает о нежелательном сочетании творога с сахаром. Творог сам по себе содержит лактозу, то есть молочный сахар. Добавление дополнительного сахара может повысить риск развития сахарного диабета.