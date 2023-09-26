Назван вид масла, особенно полезный для пожилых людей

Представителям старшего поколения стоит включать в свой рацион конопляное масло, рассказала "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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"Самый главный плюс такого масла - это полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые нам для правильного функционирования нейронов мозга, синтеза гормонов, жирового обмена, уменьшения вредного холестерина, который у пожилых часто повышен", - сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, в этом масле содержится хлорофилл, обладающий противоопухолевым и противоканцерогенным действием.

"Конопляное масло оказывает легкий слабительный эффект, это тоже хорошо для пожилых. Также оно улучшает кожу, волосы, ногти и будет полезно при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите", - добавила Мухина.

Она порекомендовала покупать конопляное масло холодного отжима, чтобы в нем сохранились все полезные компоненты.

Хранить его можно в темном месте не более полугода. Такое масло можно будет добавить в холодные или теплые блюда, однако, жарить на нем нельзя, заключила врач.