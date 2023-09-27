Назван продукт, который ошибочно считают полезным

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Сотрудница британского медицинского центра Тафтса доктор Хармони Эллисон заявила, что никогда не будет есть протеиновые батончики.
По словам гастроэнтеролога, популярное лакомство среди спортсменов, как правило, подвергают высокой степени обработки и добавляют в него большое количество добавок, польза которых неизвестна.
Также регулярное употребление протеиновых батончиков может привести к развитию диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что они богаты белком.
Хармони Эллисон отмечает, что взрослому человеку ежедневно требуется около 0,75 г полезного микроэлемента на 1 кг веса тела. При этом многие люди потребляют значительно больше органических веществ, чем рекомендуется.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач-гастроэнтеролог рекомендует вместо протеиновых батончиков добавить в рацион горох, бобы, чечевицу, йогурт и авокадо, пишет портал Еxpress.
Напомним, материал носит исключительно информационный характер. Могут иметься противопоказания.
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