Диетолог: при заболеваниях печени опасно есть сметану

При заболеваниях печени и желчнокаменной болезни не рекомендуется употреблять сметану. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, при перечисленных патологиях этот продукт может ухудшить состояние.

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"Сметана может быть тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта, не подготовленного к приему жировых продуктов в большом объеме", - предупредила Королева. Специалист добавила, что сметану не стоит употреблять и при индивидуальной непереносимости лактозы, поскольку она может вызвать воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа. До этого Королева рассказала, кому противопоказано есть соленую сельдь.