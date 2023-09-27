7 главных признаков полезного хлеба

Хлеб — неотъемлемая часть рациона многих людей. В супермаркетах он продаётся в огромных вариациях. Трудно выбрать правильный вариант. Диетолог поделилась ключевыми признаками полезного продукта, на которые стоит обратить внимание:

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1. Сделан из 100% цельного зерна. Цельнозерновые продукты содержат необходимые питательные вещества, такие как витамины группы B и клетчатка.

2. Содержит не менее 3 г белка на ломтик, а некоторые из самых сытных сортов – 5 г. Такое количество связано с цельными зёрнами в составе хлеба.

3. В нём не менее 2 г клетчатки на ломтик. Пищевые волокна поддерживают лёгкость и эффективность пищеварения, предотвращая диарею.

Нам нужна клетчатка из растений, поскольку она помогает пищеварению, насыщению, а также регулирует уровень сахара и холестерина в крови.

4. Умеренное количество натрия (примерно 160 мг и меньше). Большое количество соли со временем приводит к гипертонии, способствует обезвоживанию.

5. Пророщенные зёрна в ингредиентах. Такой хлеб обладает более низким гликемическим индексом и подходит чувствительным к глютену.

6. Максимально простой состав с понятными добавками.