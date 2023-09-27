7 главных признаков полезного хлеба
Хлеб — неотъемлемая часть рациона многих людей. В супермаркетах он продаётся в огромных вариациях. Трудно выбрать правильный вариант. Диетолог поделилась ключевыми признаками полезного продукта, на которые стоит обратить внимание:
1. Сделан из 100% цельного зерна. Цельнозерновые продукты содержат необходимые питательные вещества, такие как витамины группы B и клетчатка.
2. Содержит не менее 3 г белка на ломтик, а некоторые из самых сытных сортов – 5 г. Такое количество связано с цельными зёрнами в составе хлеба.
3. В нём не менее 2 г клетчатки на ломтик. Пищевые волокна поддерживают лёгкость и эффективность пищеварения, предотвращая диарею.
Нам нужна клетчатка из растений, поскольку она помогает пищеварению, насыщению, а также регулирует уровень сахара и холестерина в крови.
4. Умеренное количество натрия (примерно 160 мг и меньше). Большое количество соли со временем приводит к гипертонии, способствует обезвоживанию.
5. Пророщенные зёрна в ингредиентах. Такой хлеб обладает более низким гликемическим индексом и подходит чувствительным к глютену.
6. Максимально простой состав с понятными добавками.
7. Низкое содержание сахара: 5 г или меньше на ломтик.