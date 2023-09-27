Чем полезны орехи кешью

Орехи кешью помогут стабилизировать уровень сахара в крови, они богаты витаминами, минералами, магнием, железом и другими питательными веществами, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что этот продукт можно использовать в качестве перекуса, когда нет возможности пообедать.

© Unsplash

Кешью содержит в себе витамины, минералы, антиоксиданты, которые очень важны для поддержания здоровья. Они богаты магнием, железом, фосфором, цинком и другими питательными веществами. Благодаря низкому содержанию углеводов кешью могут стабилизировать уровень сахара в крови, — уточнила специалист.

Также в орехах содержится лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты полезны для здоровья глаз, так как защищают их от возрастных изменений. Кроме того, кешью помогает снизить уровень «плохого» холестерина и риски развития сердечно-сосудистых патологий благодаря содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.